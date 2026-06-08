Т2 и ЕКП объединяют усилия для повышения уровня доступности услуг связи и цифровой грамотности петербуржцев

Партнеры займутся реализацией проектов по развитию возможностей ЕКП. Фото: пресс-служба Т2.

T2 и Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр информационного сопровождения» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках городского проекта «Единая карта петербуржца» (ЕКП). Стороны займутся реализацией проектов, направленных на повышение уровня доступности услуг связи и повышения цифровой грамотности петербуржцев.

Свои подписи на документе поставили коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» T2 Иван Войтков и директор СПб ГКУ «Центр информационного сопровождения» Валентина Козырева. Соглашение подписано на ПМЭФ.

Партнеры займутся реализацией проектов по развитию возможностей ЕКП, а также проведением совместных мероприятий, направленных на повышение цифровой грамотности жителей города.

T2 сотрудничает с ЕКП с августа 2023 года. На данный момент компания является единственным партнером проекта среди операторов связи. Оператор ежегодно участвует в поздравлении первоклассников с Днем знаний: дарит ребятам подарочный набор для начинающих пользователей, включающий в себя бессрочную скидку на мобильную связь. Также специально для жителей серебряного возраста разработано удобное и понятное предложение, а в апреле текущего года запущен уникальный тариф для всех категорий владельцев смарт-карты.

Иван Войтков, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» T2:

«Партнерство с ЕКП успешно выдержало проверку временем. Мы видим устойчивую положительную динамику и востребованность наших предложений. Подписание соглашения на ПМЭФ – логичный шаг, который позволит вывести наше сотрудничество на новый уровень, укрепит партнерство и даст импульс для дальнейшей работы над развитием проектов и инициатив».

Валентина Козырева, директор СПб ГКУ «ЦИС»:

«Т2 - наш давний и надежный партнер. В этом году мы расширяем сотрудничество, создаем новые совместные проекты, направленные на повышение доступности услуг связи для горожан и популяризацию современных цифровых решений».

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