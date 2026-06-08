Журнал «Москвичка» представил новый гид по Петербургу

Приглашенными звездами стали Теона Контридзе и диджей Ефим Гинзбург. Фото: Луиза Бокаева

Журнал «Москвичка» провел закрытый вечер в Особняке Мясникова, представив новый путеводитель по Санкт-Петербургу, созданный совместно с Комитетом по развитию туризма города. Мероприятие прошло 2 июня в формате петербургского салона и собрало представителей культуры, бизнеса, медиа и общественной жизни.

Для команды журнала проведение летних мероприятий в Северной столице уже стало доброй традицией. За последние годы «Москвичка» устраивала как масштабные городские события, так и камерные встречи, неизменно объединяя вокруг себя друзей, героев публикаций и творческое сообщество. В этот раз поводом для встречи стал выпуск полноценного гида по Петербургу - нового редакционного проекта, посвященного городу и его жителям.

Концепция вечера была вдохновлена историей знаменитых петербургских салонов XVIII-XIX веков, где собирались представители интеллектуальной и светской элиты, чтобы обсуждать идеи, знакомиться и формировать культурную повестку. В этих традициях журнал собрал гостей, чтобы впервые представить путеводитель, подготовленный настоящими петербуржцами.

Специально к ПМЭФ-2026 редакция выпустила гид, в который вошли десять авторских маршрутов и более пятидесяти героев, людей, чьи истории и рекомендации помогают взглянуть на Петербург по-новому. Гости вечера первыми получили экземпляры издания и смогли познакомиться с его содержанием.

Борис Пиотровский стал героем журнала. Фото: Луиза Бокаева

Среди героев путеводителя - вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, который лично присутствовал на презентации. Его маршрут и рекомендации также вошли в новый выпуск, став частью большого рассказа о современном Петербурге и людях, которые формируют его культурную и общественную жизнь.

- Мы очень рады наконец-то представить новый продукт, над которым мы так долго и кропотливо работали совместно с комитетом по туризму Санкт-Петербурга. Нашей задачей было найти новые, и не очень, но ускользающие от туриста, маршруты и места силы. А такое не найдешь без помощи петербургских лидеров мнений, политических деятелей и артистов: Александра Беглова, Бориса Пиотровского, Бориса Эйфмана, Александра Малича, Анны Ковальчук и Анны Завтур, Дианы Вишневой, Сергея «Африка» Бугаева и многих-многих других. Получилось десять маршрутов от пяти десятков героев, - рассказала главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева.

В течение вечера гости общались в интерьерах исторического особняка и в его саду, где звучала живая музыка. Среди приглашенных были Роман Ротенберг, Ида Галич, Кристина Потупчик, Юлия Барановская, Светлана Акулова, и многие другие. Приглашенными звездами стали Теона Контридзе и диджей Ефим Гинзбург.