«Облачно, дожди и грозы: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 15 июня

В Петербурге ожидают кратковременные дожди, местами грозы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Северную столицу ожидает небольшая передышка от яркого солнца. 15 июня Петербург окажется в зоне в зоне влияния центральной части североатлантического циклона, а потому понедельник встретит петербуржцев облачной погодой и кратковременными дождями, местами с грозами. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

- Температура воздуха поднимется до +20…+22 °C в городе и до +19…+24 °C, в отдельных районах до +27 °C, в Ленобласти. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4–9 м/с, а во время грозы – порывисто, - рассказал синоптик.

Атмосферное давление снизится до 749 мм рт. ст., что ниже нормы. Это может повлиять на самочувствие некоторых людей.

К слову, во вторник в Петербурге также ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура опустится до +12…+14 °C, а днем поднимется до +17…+19 °C.

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