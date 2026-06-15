«Комсомолка» назовет лучших на «Белом балу»

В прошлом году премию вручали в музее «Россия - моя история». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летом в Петербурге проходит множество событий - фестивалей, концертов, уличных праздников. Есть среди них одно особенное - «Белый бал», который проводит «Комсомольская правда». У нашего праздника своя история: вдохновившись красотой и атмосферой Петербурга, в 2014 году «Комсомолка» собрала друзей и партнеров на первый «Белый бал». Белый - потому что белые ночи, бал - потому что для самых известных и достойных. С тех пор на светской вечеринке собираются актеры, спортсмены, музыканты и первые лица города. Главная цель - наградить победителей премии «Медиаперсона года», героев, о которых журналисты рассказывали на страницах «Комсомолки».

Всего в конкурсе 15 номинаций, которые затрагивают наиболее важные сферы общественной жизни: политика и общественность, медицина, спорт, культура и городская жизнь. И каждый год выбрать победителей в каждой номинации бывает непросто, потому что многие люди и компании достойны стать лучшими.

В этом году церемония награждения, которая пройдет в Центре современного искусства имени Курехина, готовит много сюрпризов, а имена тех, кто победил, мы пока держим в секрете.

Партнером мероприятия выступает банк «Уралсиб» - один из крупных федеральных банков. Он работает в нескольких направлениях: обслуживает частных клиентов, юридических лиц и занимается инвестиционным бизнесом. Региональная сеть банка насчитывает 195 точек продаж и больше тысячи банкоматов. Всего у банка шесть филиалов, а его присутствие охватывает 8 федеральных округов и 50 регионов.

- В этом году Уралсиб уже третий раз выступает партнером премии, и это становится для нас доброй традицией, - говорит руководитель макрорегиона «Запад» Банка Уралсиб Ренат Сейфетдинов. - «Медиаперсона года» - всегда яркое, знаменательное событие в жизни города, ведь ее лауреаты не звезды или политики, а обычные жители Санкт-Петербурга, каждый из которых благодаря своему таланту, профессионализму или незаурядности стал известен не только в городе, но и за его пределами, поэтому быть частью такой премии для нас особенно ценно. Уралсиб регулярно поддерживает социально и общественно значимые события города, выступая партнером различных проектов. Участие в жизни Санкт-Петербурга для нас важно, ведь мы - часть этого прекрасного города, где мы живем и работаем, где ежедневно ведем работу, предоставляя различные финансовые сервисы, регулярно совершенствуя продукты банка для комфорта наших клиентов. Надеюсь, что и в дальнейшем мы сможем оказывать поддержку различным городским инициативам.

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