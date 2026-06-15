Включали печку и усыпляли: Группа бомбил два года воровала телефоны и деньги у пьяных клиентов в Петербурге

Группу бомбил осудили в Петербурге за кражу у пассажиров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Шестерым бомбилам из Петербурга дали в сумме 30 лет лишения свободы за два года беспредела на улицах города. Пятеро мужчин и одна дама месяц за месяцем колесили по Северной столице в поисках пьяных клиентов. Схема была простая: невменяемому человеку предлагали подбросить до дома, а затем ждали, когда он отключится в салоне. Но была у них и фирменная фишка – во время поездки водители специально создавали в салоне «парилку», в том числе включали печку. Так в сон клонило даже самых стойких пассажиров.

- Если участникам группы не удавалось похитить личные вещи людей в салоне, то они крали их во время того, как помогали потерпевшим выйти из автомобиля, либо перенося их сумки до дома. При совершении одного из преступлений пассажир проснулся от «обыска» водителя, но тот на сделанное замечание ударил мужчину, - рассказывают детали громкого уголовного дела в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Всего бомбилы похитили вещей примерно на 200 тысяч рублей. Но это не все их занятия. В сводное от вождения время они воровали одежду из магазинов. Для этого у них было специальное устройство, снимающие защитные магниты, которые «пищат» на выходе.

- Всего они похитили 27 джинсов, 2 мужских джемпера, свитер, женскую шапку, мужской жилет, куртку, 5 брюк, 6 свитшотов и рубашек, а также сумку на общую стоимость более 250 тысяч рублей, - добавляют в суде.

В отношении бомбил возбудили уголовные дела за кражу и грабеж. Главарю группы дали 9,5 года колонии и штраф в размере 1 млн рублей. Трем его пособникам – 8, 7 и 5,5 года лишения свободы и шестизначные штрафы. Остальным двум дали четыре и три года принудительных работ с удержанием 5 процентов зарплаты. Все гражданские иски от пострадавших клиентов тоже удовлетворили.

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