Стала известна музыкальная программа шоу «Поющие мосты» в Петербурге

Звуковое шоу «Поющие мосты» пройдет в Петербурге уже в 11-й раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Звуковое шоу «Поющие мосты» пройдет в Петербурге уже в 11-й раз. За прошедшие десять сезонов шоу посетило более 20 миллионов человек, а сам проект входит в топ-25 Единого календаря событий Комитета по развитию туризма. Сезон в 2026 году уже стартовал и продлится до 16 октября.

- Культурно-просветительский проект стал полноценным явлением современной жизни петербуржцев. Для нас важно, что это уже традиция, современное прочтение привычного образа разведенных мостов, смыслообразующий проект, который связан с важными датами, - подчеркнул главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

В этом году в основе шоу лежат ключевые памятные даты: День начала Великой Отечественной войны, даты, связанные с блокадой Ленинграда и Ленинградской битвы, перенесение мощей благоверного князя Александра Невского и многие другие.

- Особое место займут юбилеи русских композиторов-классиков, чьи жизнь и творчество связаны с Санкт-Петербургом: 275 лет со дня рождения Дмитрия Бортнянского, 135 лет со дня рождения Сергея Прокофьева и 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Кроме того, в сезоне 2026 года зрителей ждут тематические вечера хоровой музыки к 90-летию народного артиста России Юрия Фалика, рок-треклист ко дню рождения основателя группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, а также классические программы из произведений Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Михаила Глинки, - рассказал художественный руководитель проекта «Поющие мосты» Михаил Гаврилов.

Для петербуржцев и гостей города также впервые прозвучит программа, посвящённая 25-летию подписания «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» с Китаем, где будут исполнены произведения китайских и российских композиторов. Это будут совместные ежемесячные проекты с Союзом композиторов.

- Сегодня в Петербурге работает более 150 профессиональных композиторов, а Союз объединяет около 200 человек. Архивные записи из фондов мы будем реставрировать и создавать на их основе новые ремиксы. Это кропотливая творческая работа, но те великие шедевры, которые звучали над Невой раньше, обязывают нас держать высокую планку, - отметил руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза композиторов России, музыкальный руководитель Театра ЛДМ, композитор Антон Танонов.

Композитор, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель фонда композитора Андрея Петрова Ольга Петрова анонсировала специальный плейлист киномузыки своего отца - выдающегося композитора Андрея Петрова. Эта программа будет приурочена к 70-летию самой Ольги Петровой, которое она отмечает 16 октября.

Напомним, звуковое шоу «Поющие мосты», организованное изданием «Петербургский дневник», проводится с 2016 года при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.