Число бюджетных мест в вузах Петербурга вырастет на 7,5 процентов в 2026 году

Прием документов начнется 20 июня. Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Петербурге вырастет число бюджетных мест в вузах на 7,5 процентов. Об этом сообщил ректор Университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов на пресс-конференции в «Интерфаксе». Это коснется всех уровней обучения: бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

- Среди наиболее востребованных специальностей остаются инженерное дело, искусственный интеллект, беспилотные технологии, химическая и биотехнология. Также растет интерес к экологическим специальностям. Традиционно высокий конкурс сохраняется на медицинские и педагогические факультеты, - рассказал Демидов во время пресс-конференции.

Прием документов начнется 20 июня. Для абитуриентов, которые будут сдавать внутренние экзамены, крайний срок подачи заявок - 10 июля, для остальных - 25 июля. Зачисление на платные места начнется в конце августа.

Напомним, ранее Демидов рекомендовал абитуриентам не тянуть с подачей документов в вузы Петербурга из-за сбоев Сети.

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