Здание-раковина на северном намыве станет деловым центром квартала. Фото: КГА.

Смольный впервые рассказал, что именно построят на северном намыве Васильевского острова. Напомним, ранее своими эскизами проекта и планами, как благоустроить 163 гектара «песка», делился застройщик. Теперь перечень социальных объектов утвердил Александр Беглов на совещании городского правительства. Губернатор пообещал, что строящийся квартал будет не только комфортным, но и красивым.

- На северном намыве построят школу на 825 мест, два детсада на 200 и 210 мест, а также здания, где разместят музеи, выставочные залы, художественные галереи. Хочу отметить, что объемы социальной инфраструктуры здесь полностью перекрывают потребности жилой застройки, - говорит губернатор.

Таким архитекторы видят Северный намыв. Фото: КГА

Также на намыве планируют возвести спорткомплекс, больницу поликлинику, отделение МВД, ТЦ, а также два больших гаража-паркинга на 300 мест каждый. Застройщику поставили условие – безвозмездно передать городу новые квартиры. Инвестор обязался все соблюсти.

- Также застройщика обязали организовать четыре проезда, которые обеспечат удобную транспортную доступность в намыве, - уточнили в пресс-службе Смольного.

Больше всего места отдадут, конечно, жилой застройке. Фото: КГА

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