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Происшествия15 июня 2026 17:58

Выкручивали уши, сталкивали лбами и пороли ремнем: Трое «учителей» подпольной духовной семинарии месяцами издевались над детьми

Учителям частной школы в Петербурге дали 18 лет колонии за избиения детей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Троим учителям из нелегальной подпольной семинарии огласили приговоры за истязание детей.

Троим учителям из нелегальной подпольной семинарии огласили приговоры за истязание детей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поставлена точка в громкой истории об истязании детей в подпольной школе, которая работала в Петербурге с осени 2022 года. Троица «педагогов-священнослужителей» прибыла в Россию по рабочей визе на один год и арендовала квартиру на Вознесенском проспекте. Там они тайком открыла интернат, который назвали «духовной семинарией». Без каких-либо документов и дипломов об образовании мигранты набирали к себе на обучение детей, в том числе других иностранцев, приехавших из Казахстана и Узбекистана. Вот только уроки были совсем не те, которые ожидали родители. Для ребят это была круглосуточная тюрьма: там же они ели и спали.

По информации следствия, уклон в учении был направлен в сторону неканонических ценностей ислама. В частности, одной из основ стала порка за любое непослушание.

- Известно о четырех воспитанниках семинарии. Трое обвиняемых систематически избивали подростков, в том числе били их руками и ногами по голове и телу, а также и использованием ремня, палки, проводов, книг, тапка. Кроме того, они выкручивали детям уши и сталкивали их лбами. В общей сложности детям нанесли не менее 246 ударов. Также подростков постоянно оскорбляли и оказывали на них психическое давление, - делятся жуткими подробностями дела в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Когда правда вскрылась «семинарию» с горе-миссионерами накрыли, в отношении них возбудили уголовные дела за истязание несовершеннолетних, а также создание НКО, посягающей на личность и права граждан. Вину в части избиений они так и не признали. Каждому из них дали по шесть лет исправительной колонии общего режима (самому главному – 6,5 года. – Прим.ред.).

Но это не все - после отбытия срока мигрантов выдворят из России, вдобавок ранее каждого из них оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение порядка пребывания в стране.

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