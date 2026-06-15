Выкручивали уши, сталкивали лбами и пороли ремнем: Трое «учителей» подпольной духовной семинарии месяцами издевались над детьми

Троим учителям из нелегальной подпольной семинарии огласили приговоры за истязание детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поставлена точка в громкой истории об истязании детей в подпольной школе, которая работала в Петербурге с осени 2022 года. Троица «педагогов-священнослужителей» прибыла в Россию по рабочей визе на один год и арендовала квартиру на Вознесенском проспекте. Там они тайком открыла интернат, который назвали «духовной семинарией». Без каких-либо документов и дипломов об образовании мигранты набирали к себе на обучение детей, в том числе других иностранцев, приехавших из Казахстана и Узбекистана. Вот только уроки были совсем не те, которые ожидали родители. Для ребят это была круглосуточная тюрьма: там же они ели и спали.

По информации следствия, уклон в учении был направлен в сторону неканонических ценностей ислама. В частности, одной из основ стала порка за любое непослушание.

- Известно о четырех воспитанниках семинарии. Трое обвиняемых систематически избивали подростков, в том числе били их руками и ногами по голове и телу, а также и использованием ремня, палки, проводов, книг, тапка. Кроме того, они выкручивали детям уши и сталкивали их лбами. В общей сложности детям нанесли не менее 246 ударов. Также подростков постоянно оскорбляли и оказывали на них психическое давление, - делятся жуткими подробностями дела в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Когда правда вскрылась «семинарию» с горе-миссионерами накрыли, в отношении них возбудили уголовные дела за истязание несовершеннолетних, а также создание НКО, посягающей на личность и права граждан. Вину в части избиений они так и не признали. Каждому из них дали по шесть лет исправительной колонии общего режима (самому главному – 6,5 года. – Прим.ред.).

Но это не все - после отбытия срока мигрантов выдворят из России, вдобавок ранее каждого из них оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение порядка пребывания в стране.

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