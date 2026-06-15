Фестиваль "Стереолето" прогремел в Петербурге в 25 раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если вы хоть раз бывали на «Стереолете», то знаете: это не просто фестиваль, это место, где стираются границы. Между жанрами, поколениями и представлениями о том, как должна звучать музыка. В этом году фестиваль прошел в 25-й раз – и это само по себе достижение для российского опен-эйра.

Состав – настоящий сборник любимых треков. На сцену вышли Тося Чайкина, Антон Беляев с Lab, IOWA, "Хлеб", Хаски, Дмитрий Журавлев и Татьяна Буланова. Из интересного – приехали даже три иностранных артиста, включая японскую группу, которая по словам организаторов, "супер выступила".

Тося Чайкина спела свои хиты. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль появился в 2002 году на закате эпохи «Нашествия», когда большие рок-сходки дышали на ладан, а инди-сцена только зарождалась. Илья Бортнюк, тогда еще просто меломан с предпринимательской жилкой, рискнул сделать ставку не на формат, а на вкус. И угадал.

На сцена выступили более 40 артистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль пережил три попытки отмены, два шторма, пандемию и все кризисы, которые только можно представить. Он говорит о трудностях как о чем-то само собой разумеющемся:

– Если у меня все проходит гладко и вообще нет проблем – значит что-то плохо. Это тревожный знак, – рассказал Бортнюк.

С годами масштаб вырос до небес. Если в начале нулевых хедлайнерами были в основном локальные герои, то к 2020-м на «Стереолете» успели выступить Macy Gray, Дэвид Бирн, Air, Ники Минаж и десятки других мировых звезд.

– Когда я начинал, если бы мне кто-то сказал, что тут выступит Ники Минаж – я бы не поверил, – поделился Бортнюк.

На мероприятии работало три сцены. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас, правда, с иностранными артистами стало сложнее: бюджеты выросли, культурные консульства закрылись. Но выход находится: японская группа в этом году приехала благодаря гранту, а тайцы разделили расходы с японским культурным центром.

Ребята, которые залетели «по приколу»

Одна из фишек фестиваля – открытый конкурс со «Звуком», победители которого получают слот на сцене. В этом году такими счастливчиками стали CHANTRAPA – молодая группа, играющая современный джаз.

Фестиваль посетила музыкальная группа IOWA. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Я подавал заявку по приколу. Изначально я продвигал другой проект, а CHANTRAPA думал, что не формат для такого фестиваля. Но в итоге выбрали нас, – рассказал Артем, фронтмен группы.

После победы, по словам Артема, ничего не изменилось.

– У нас нет конкретной цели, есть только путь. Мы самураи, – добавил он.

Зумерский дзен, который органично вписался в общую философию фестиваля.

На площадке царил позитив! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль без рамок

Бортнюк принципиально не загоняет «Стереолето» в один жанр.

– Я не понимаю вопроса «какой у вас формат». Хип-хоп, поп, инди – все вместе. На других фестивалях вы вряд ли увидите Льва Лещенко после Хаски, а у нас можно, – рассказал он.

Отбор артистов – процесс почти мистический. Бортнюк уже подобрал пять имен на следующий год, хотя этот фестиваль еще даже не закончился.

Фестиваль ежегодно проходит в Севкабель порте. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главная боль сегодняшнего дня – деньги. Бортнюк говорит об этом прямо:

– Некоторые фестивали в этом году вообще не состоялись, потому что не нашли бюджет. У нас получилось, но в прошлом году бюджет был больше, – рассказал он.

Больше половины бюджета – это спонсорские деньги, и с каждым годом искать их все сложнее. Но пока фестиваль держится, а Бортнюк продолжает собирать свой пазл.

«Стереолето» давно перерос формат просто музыкального события. Это место, где молодые артисты получают путевку в жизнь, а зрители – возможность услышать то, чего не услышат больше нигде.