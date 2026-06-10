Россияне стали почти на четверть чаще пользоваться нейросетями для создания музыки

Популярность ИИ-музыки растет вместе с интересом к нейрокаверам. Фото: пресс-служба Yota.

Петербуржцы всё активнее используют нейросети для создания музыки и обработки голоса. С начала 2026 года трафик на такие сервисы вырос более чем на 27%, а время, которое пользователи проводят в них, увеличилось на 52%. Относительно мая прошлого года показатель вырос почти на 16%. Такие данные получили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Популярность ИИ-музыки растет вместе с интересом к нейрокаверам — перепевкам известных песен синтезированными голосами разных артистов. Один из ярких примеров — кавер на «Седую ночь» голосом Канье Уэста, который собрал 29 млн прослушиваний в Shazam.

Самым популярным сервисом для генерации музыки у россиян остается Suno — на него приходится 73% аудитории и 94% всего времени, которое пользователи проводят в музыкальных нейросетях. С начала года трафик платформы вырос более чем на 20%. На втором месте — VocalRemover, который помогает выделять вокал из треков для дальнейшего его использования в каверах. Им пользуется около 20% аудитории. Замыкает тройку сервис Udio, создающий музыку на основе текстовых промтов, с долей около 3%.

При этом быстрее всего растут сервисы для работы непосредственно с голосом и для создания AI-каверов. Так, трафик Moises.ai с начала года вырос более чем вдвое (+116%), VocalRemover — почти на 65%. Особенно заметный рост показал Covers.ai: в апреле 2026 года объем трафика сервиса оказался более чем в 20 раз выше январского уровня и вырос на 78% год к году.

Основная аудитория музыкальных нейросетей среди петербуржцев — люди в возрасте 36–45 лет: на них приходится более38% всего трафика и времени использования. Еще около 32% активности обеспечивают пользователи 36–45 лет. Однако самый заметный рост вовлеченности демонстрируют россияне старше 56 лет. Несмотря на относительно небольшую долю трафика (13%), весной 2026 года они провели в музыкальных сервисах на 38% больше времени, чем годом ранее, а в мае рост составил более 150% год к году. Петербургская молодежь 14–25 лет занимает сравнительно небольшую долю по трафику (11%) и времени использования (7%), но именно она чаще задает вирусные тренды. Интерес к Covers.ai среди этой аудитории в апреле 2026 года оказался почти в 2,8 раза выше, чем годом ранее.

Мужчины в Петербурге используют музыкальные нейросети заметно активнее женщин. Их доля среди пользователей составляет 67%, на них приходится 74% трафика. В среднем одна сессия в музыкальной нейросети у россиян длится около 18 минут.

Лидером по объему трафика среди регионов Северо-Запада на AI-музыкальные сервисы оказался Петербург — 40%. На втором месте Калининград (7%), на третьем — Архангельск (7%). В пятерку в СЗФ также вошли Вологда и Мурманск (по 5%). Далее следуют Карелия, Коми,ВеликийНовгород иПсков — каждый с долей около 2%.

Оператор МегаФон также отмечает востребованность музыкальных нейросетей среди абонентов.

Анализ данных по Северо-Западу демонстрирует, что самый заметный всплеск интереса к генерации ИИ-музыки зафиксирован в Санкт-Петербурге: объём потраченного трафика на таких платформах вырос здесь почти в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Чаще всего горожане обращаются к ИИ в понедельник и пятницу — в эти дни трафик обычно превышает среднесуточные показатели примерно на 20%. Во вторник и четверг активность, наоборот, падает. Помимо петербуржцев, больше всего гигабайт в нейросетях расходуют жители Калининградской и Вологодской областей. Замкнули пятёрку лидеров СЗФО пользователи из Мурманска и Карелии.

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