«Самые классные 18 лет моей жизни»: Алиса Гребенщикова трогательно поздравила сына с совершеннолетием

Актриса Гребенщикова опубликовала фото с роддома в день рождения своего сына. Фото: личная страница Алисы Гребенщиковой в соцсетях

В семье актрисы Алисы Гребенщиковой большой праздник - ее единственный сын Алексей отметил 18-летие. В честь совершеннолетия наследника артистка опубликовала в социальных сетях архивные семейные фотографии, собранные за разные годы жизни сына, и посвятила ему трогательное поздравление.

На снимках Алексей запечатлен в разные периоды жизни - от раннего детства до нынешнего возраста. Судя по кадрам, актерская династия предпочитала проводить время вместе на прогулках, в путешествиях и на природе.

В своем обращении Алиса призналась, что годы, проведенные рядом с сыном, стали для нее самыми яркими и насыщенными в жизни. По словам Гребенщиковой, у нее нет ощущения, что эти годы пролетели незаметно.

Алексею исполнилось 18 лет. Фото: личная страница Алисы Гребенщиковой в соцсетях

- Это были самые долгие, самые насыщенные, самые классные 18 лет моей жизни. Я очень плохо помню, что было в предыдущие 30. Вот те как раз промчались, а эти проживались ярко и интересно именно благодаря Алеше, - поделилась артистка.

Актриса также рассказала, что сын унаследовал от нее не только любовь к красоте мира, но и некоторую внутреннюю задумчивость.

- Алеша сам по себе сгусток радости, он совершенно удивительный светлый человек, не без щемящей тоски внутри, которая передалась ему от меня по наследству, но и умеющий видеть красоту мира и любоваться ею, - написала звездная мама.

При этом подробности о жизни наследника Алиса раскрывать не стала. По ее словам, она уважает право сына на частную жизнь, однако призналась, что его планы на будущее вызывают у нее восхищение.

Праздновать совершеннолетие семья решила без светских вечеринок и громких торжеств. Вместо этого именинника ждали пикник и прогулка по лесу.

- Пойду печь оладушки к праздничному пикнику. Идем праздновать прогулкой по лесу, - рассказала актриса.

Алеша с дедушкой-музыкантом Борисом Гребенщиковым*. Фото: личная страница Алисы Гребенщиковой в соцсетях

Напомним, Алиса Гребенщикова - дочь музыканта и иноагента Бориса Гребенщикова*.

Личная жизнь актрисы долгое время вызывала повышенный интерес публики. На протяжении многих лет в прессе и среди поклонников обсуждались слухи о том, что отцом Алексея может быть фигурист Илья Авербух. Однако ни сама Гребенщикова, ни Авербух никогда не подтверждали эту информацию. Только недавно спортсмен заявил, что отцом Алеши является Сергей Дандурян.

* Борис Гребенщиков признан в РФ иностранным агентом.

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