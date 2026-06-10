График разводки мостов изменят в Петербурге из-за репетиций «Алых парусов»

Мосты будут разводить ночью с 11 по 13 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге в связи с предстоящим праздником выпускников «Алые паруса» изменится график разводки мостов через Неву. Это необходимо для обеспечения безопасности и удобства проведения мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

- В ночь с 11 на 12 июня Благовещенский мост будет разведен с 20:45 до 21:10, после чего вернется к обычному расписанию. Дворцовый мост - с 21:00 до 02:50, а Троицкий мост - с 21:30 до 22:00. Остальные мосты будут следовать своему обычному расписанию, - рассказали в пресс-службе компании.

В ночь с 12 на 13 июня на День России Благовещенский мост будет разведен с 21:10 до 21:30 и с 01:45 до 02:45, Дворцовый мост - с 21:20 до 02:45, а Троицкий мост - с 21:30 до 02:15. Остальные мосты разводиться не будут.

«Мостотрест» напоминает, что время разводки может быть скорректировано в зависимости от хода мероприятий. Для получения актуальной информации рекомендуется следить за обновлениями на официальных ресурсах Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

- Обратите внимание, что ограничения движения по мостам и набережным также будут действовать по другому расписанию, - уточнили в пресс-службе компании.

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