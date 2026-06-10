Движение электричек возобновят в Ленобласти 11 июня после атаки БПЛА 6 июня

Электрички вновь начнут курсировать с 11 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Движение поездов на участке Калище - Ораниенбаум в Ленобласти возобновят 11 июня. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. Первая электричка отправится с железнодорожной станции Калище в 06:37. Напомним, что из-за ремонтных работ движение на этом участке было прервано 6 июня. В период ограничений пассажиров доставляли автобусами по альтернативному маршруту.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил завершение восстановительных работ.

- 11 июня в 12:00 будет открыто автомобильное движение по трассе 41А-007 между Большой Ижорой и Лебяжьем, - подтвердил губернатор Ленобласти.

Восстановительные мероприятия проводились силами Минобороны и региональных служб. Оперштаб объявил, что движение на участке теперь полностью безопасно.

Напомним, ранее дорогу из Петербурга в Сосновый Бор перекрыли из-за пожара на объекте Минобороны.

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