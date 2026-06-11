Стала известна личность спутницы, загадочно утонувшей с клавишником «Ностальгии» Сокуном в Финском заливе

Музыканты отправились на рыбалку в Финский залив 30 мая, но так и не вернулись. Фото: соцсети певицы

В Ленинградской области водолазы нашли тела двоих погибших у поселка Приморское. Одним из них оказался 63-летний клавишник кавер-группы «Ностальгия» Евгений Сокун. Личность его спутницы долгое время оставалась неизвестной. Оказалось, ей была 61-летняя певица Анжела Петрук.

Напомним, музыканты отправились на рыбалку в Финский залив 30 мая, но так и не вернулись. На берегу стоял припаркованный автомобиль Евгения, а внутри лежал рюкзак Анжелы с документами. Позже выяснилось, что лодка перевернулась и пара погибла. Тела нашли в 800 метрах от берега спустя почти неделю – 6 мая.

Сын погибшей рассказал, что мама приехала в Петербург за неделю до своей смерти. Анжела работала на теплоходе с апреля, но 22 мая сошла на берег из-за тяжелых условий. Женщина жаловалась, что на судне не могли оказать нормальную медицинскую помощь, не было даже простых лекарств.

Родным о своем прибытии в Петербург Анжела не сообщила. В последний раз она созванивалась с бывшим мужем 29 мая. Разговор был обычным, бытовым. Телефон певицы последний раз выходил в сеть 30 мая в 20:17.

Максим сам участвовал в поисковой операции на воде. Он видел, как водолазы вытаскивали тело матери на берег.

- Зная маму, она сказала бы мне не плакать и помнить, что теперь она вместе с братом. Что ей больше не одиноко, не больно, не грустно, - написал сын в своем блоге.

Прощание с Анжелой Петрук пройдет на Южном кладбище в субботу, 13 июня.

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