Рев моторов, музыка и праздник для всей семьи: как прошел «Мото Драйв 2026»

На трассе Ралли Мото Центра состоялись первый этап первенства России и четвёртый этап чемпионата страны по мотокроссу. Фото предоставлено организатором.

В первые выходные июня автодром «Игора Драйв» в третий раз превратился в эпицентр силы, скорости и невероятных эмоций, став грандиозным праздником для всей семьи. Это был уик-энд, где каждый — от самого юного болельщика до искушенного мотогонщика — нашел развлечения по душе: бескомпромиссный спорт, мощная музыка и захватывающие шоу.

На шоссейно-кольцевой трассе 6 июня прошли спринтерские заезды в рамках чемпионата и первенства Санкт-Петербурга по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Состоялось две гонки с участием нескольких классов мотоциклов. 7 июня там же провели двухчасовую командную гонку на выносливость.

На трассе Ралли Мото Центра состоялись первый этап первенства России и четвёртый этап чемпионата страны по мотокроссу. На площадке Центра Контраварийной Подготовки прошли межрегиональные соревнования и Кубок России по фигурному управлению мотоциклом (мотоджимхана). На сложной и закрученной трассе райдеры демонстрировали феноменальное чувство габаритов и баланса.

Впервые в программу фестиваля включили соревнования на моноколесах. В субботу прошли заезды на время (тайм-атак) и моноджимхана — слалом на трассе с конусами, в воскресенье — гонка и параллельный слалом.

Зрителям показали выступления стант-райдеров, синхронные прыжки на квадроциклах с огненными кольцами (FreerideEngine), трюки команды FMX13. Фото предоставлено организатором.

Зрителям показали выступления стант-райдеров, синхронные прыжки на квадроциклах с огненными кольцами (FreerideEngine), трюки команды FMX13 под руководством Алексея Колесникова, включая обратное сальто на багги. На выставке от проекта «Автокультура» представили редкую мото - и автотехнику разных эпох.

В этом году зрители могли стать участниками событий — в «Мотоквесте», путешествуя из центра Санкт-Петербурга на «Мото Драйв», и в заездах на регулярность движения по шоссейно-кольцевой трассе автодрома, где задача поддерживать заданную скорость стала настоящим испытанием. Для детей организовали гонки на беговелах, анимацию и мастер-классы. При поддержке «Почты России» работала мотопочта: можно было отправить открытку с уникальным дизайном.

В субботу вечером выступила инди-рок-группа «Сироткин», в воскресенье — рэпер Icegergert (Георгий Гергерт). Также в течение двух дней играли кавер-группы, живой оркестр и диджеи.

В субботу вечером выступила инди-рок-группа «Сироткин», в воскресенье — рэпер Icegergert (Георгий Гергерт). Фото предоставлено организатором.

18 и 19 июля на автодроме пройдет «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026» — грандиозный фестиваль скорости, музыки и драйва.

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