Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,3 раза. Фото: freepik.com.

Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам 5 месяцев 2026 года вырос более чем в 1,3 раза к аналогичному показателю прошлого года и на 01.06.2026 года составил 84,9 млрд рублей. Объем автокредитования в январе-мае 2026 года увеличился на 14% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 20,6 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

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