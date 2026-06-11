В Петербурге обсудят единство и суверенное развитие России

В Северной столице состоится X Международный Невский Форум. Фото: пресс-служба Президентской академии в Санкт-Петербурге.

Главная тема форума, который пройдет 25-26 июня - «Государственное управление: единство в многообразии как ключевой фактор стабильности и эффективного развития России».

2026 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России. Форум станет одной из ключевых дискуссионных площадок, где вопросы государственного управления, экономики и межкультурного диалога рассмотрят в контексте консолидации общества и укрепления общенациональной идентичности. Ожидается более 100 иностранных участников из 16 стран, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Кубу, Кыргызстан, Мьянму, Сербию, Таджикистан, Узбекистан и другие. Организатором выступит Президентская академия в Санкт-Петербурге.

- Когда на одной площадке встречаются власть, бизнес и наука, рождаются не просто доклады, а векторы реальных изменений, - отметил директор Президентской академии в Санкт-Петербурге Андрей Хлутков.

По итогам обсуждений эксперты подготовят предложения для органов власти, научного и профессионального сообществ.