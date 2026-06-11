Александр Беглов вручил ключи от микроавтобусов 9 многодетным семьям Петербурга

С 2009 года обладателями микроавтобусов стали более 550 семей. Фото: Смольный

Торжественная церемония вручения пассажирских микроавтобусов многодетным семьям Петербурга состоялась в Световом зале Смольного в преддверии Дня России. Ключи от машин девяти семьям лично передал губернатор Александр Беглов.

Это событие уже стало доброй городской традицией: с 2009 года обладателями микроавтобусов стали более 550 семей Северной столицы. В этом году город приобрел 26 машин. Часть из них вручили сегодня в Смольном, остальные автобусы будут торжественно переданы семьям в районных администрациях.

Глава города поздравил собравшихся с Днем России, который страна будет отмечать 12 июня. Он подчеркнул, что поддержка семьи сегодня является стратегическим направлением и основой государственной политики.

- В каждом районе города созданы пункты проката, где многодетные родители могут бесплатно взять автомобильные детские кресла. Благодарю родителей за их нелегкий труд, отметив, что они растят достойное будущее города, и пожелал им здоровья, мудрости и успехов в воспитании детей, - сказал глава города.

Сегодня в Петербурге живет почти миллион детей - 946 тысяч. Каждый пятый ребенок, а это более 215 тысяч, растет в многодетной семье. Всего в городе насчитывается более 66 тысяч многодетных семей. Городские меры социальной поддержки получают больше четверти семей Северной столицы. Детский социальный бюджет города составляет более 41,3 млрд рублей, эта статья расходов является неприкосновенной и ежегодно увеличивается.

Петербург входит в число лучших регионов России по реализации нового национального проекта «Семья». В городской программе «10 приоритетов» один из ключевых пунктов называется «Все возможности - детям». За последние пять лет расходы на оплату жилья и коммунальных услуг были компенсированы 46 тысячам многодетных семей. А в прошлом году различные ежемесячные и единовременные меры социальной поддержки получили 144 тысячи семей с детьми.

Александр Беглов напомнил, что Петербург первым в России сделал все государственные детские сады бесплатными. Региональный материнский капитал в городе выплачивается не только на третьего ребенка, но и на каждого следующего. Кроме того, при рождении третьего и последующих детей родители из Северной столицы могут получить до 1 млн рублей на погашение ипотечного кредита.

Во всех районах Петербурга с 2025 года появились пункты бесплатного проката предметов первой необходимости для семей, где родились дети. Там можно взять коляски, кроватки, автокресла и другие нужные вещи. Также город дарит каждой семье набор детских принадлежностей для новорожденного. 100 тысяч рублей Северная столица выделяет студенткам-петербурженкам, которые находятся на учете по беременности. Для молодых мам в университетах организуют группы кратковременного пребывания малышей, чтобы они могли продолжать учебу.

Глава города особо отметил успехи Петербурга в сфере репродуктивного здоровья горожан. За прошлый год 4100 циклов ЭКО было сделано семьям, страдающим бесплодием. В 2025 году в городе создали первые центры мужского здоровья, и на данный момент в Петербурге их уже пять. За последний год в рамках диспансеризации обследование репродуктивного здоровья прошли более 400 тысяч мужчин. Из них свыше тысячи получили необходимую медицинскую помощь.

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