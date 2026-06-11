Восьмибалльные пробки сковали Петербург перед праздниками вечером 11 июня

Кстати, центр Петербурга оказался относительно свободным к вечеру четверга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Восьмибалльные пробки сковали Петербург вечером 11 июня. Загруженность дорог превысила норму задолго до часа пик. Об этом стало известно на портале «Яндекс.Пробки». К пяти часам вечера пробки достигли 8 баллов, что на балл больше обычного показателя для вечера четверга.

Особенно сложная ситуация наблюдается на Кольцевой автодороге (КАД), где движение затруднено из-за дорожных работ. Пробке длиной в несколько километров подверглись несколько участков.

Также значительные затруднения наблюдаются на дамбе от Кронштадта до Бронки и на ЗСД. Выезд из Петербурга затруднен на Пулковском, Мурманском и Выборгском шоссе.

- На дачу едет больше, чем с работы домой, - негодуют водители в «Разговорчиках».

В то же время в центре города движение относительно свободное. Наиболее загруженными оказались Старо-Невский проспект, Садовая улица, Каменноостровский проспект, Пироговская и Выборгская набережные.

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