Летний читальный зал откроют 17 июня в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке готовится к открытию летний читальный зал. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 17 июня в Ленинградском зоопарке заработает летний читальный зал, созданный при поддержке библиотек Петроградского и Выборгского районов. Он расположится в малом шатре возле вольера японских макаков. Там можно будет не только выбрать и почитать книгу, но и посетить мастер-классы и поучаствовать в образовательных играх. Подробное расписание первых дней работы зала уже составили. В первую очередь мероприятия ориентированы на семьи и детей.

- 17 июня состоится открытие летнего читального зала. В этот день пройдет множество мастер-классов и игр. В частности, с 12:00 до 14:00 можно будет слепить из пластилина собственный зоопарк с помощью книги Марии Новацкой. В это же время состоится игротека «По Арктике», где можно будет узнать интересные факты про арктических животных и развить свое пространственное мышление, - делятся в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Добавим, что участие в программах читального зала, как и его посещение, абсолютно бесплатное. Но, конечно, чтобы попасть туда нужно сначала зайти в зоопарк – по входному билету.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max