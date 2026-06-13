В День России в Александровском саду высадили 26 тысяч цветов. Фото: Дарья ЧАУС.

12 июня Александровский сад в очередной раз доказал: День России в Петербурге пахнет цветами. По-настоящему. Комитет по благоустройству вновь развернул здесь Фестиваль цветов. Эта традиция длится с 2007 года.

В этот раз садовники не просто разбили клумбы, а собрали целую цветочную карту страны. Восемь композиций – по числу федеральных округов. От Медного всадника до Адмиралтейского проспекта разместились портреты регионов, написанные бегониями, колеусами, тагетесами, петуниями и цинерариями.

В праздничный день в саду прошел концерт. Фото: Дарья ЧАУС.

Шифры от флористов

Каждый цветник – визуальный ребус. Приволжский федеральный округ, к примеру, зашифрован тремя образами: кирпичная стена как отсылка к промышленности, венок – символ плодородия, и факел в центре – намек на энергетическую мощь региона. Прохожие всматривались в орнаменты, угадывая, где чей округ. Дети искали знакомые названия, взрослые фотографировали колеусы с такого ракурса, будто это миниатюрный ковер ручной работы.

Попробуйте отгадать округ! Фото: Дарья ЧАУС.

Над композициями работали шесть садово-парковых предприятий города и два учебных заведения: Академия управления городской средой и Садово-архитектурный колледж. Студенты трудились наравне с мастерами. Общий итог – около 26 тысяч летников на сравнительно небольшом пятачке. Серьезная цифра.

Главный хайлайт дня – дефиле студенток в платьях из живых цветов. Девушки вышли к фонтану в нарядах, где каждый лепесток был настоящим. Никаких аппликаций и принтов – только флористическая губка, вода и тонны терпения. Зрители гадали, сколько часов живет такая конструкция и как ее довезли до сада. Ответ прост: довезли бережно, а живет ровно столько, чтобы зритель ахнул.

Через некоторое время клумбы будут еще ярче, цветам надо прижиться. Фото: Дарья ЧАУС.

Председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко назвал цветники традиционным подарком садовников городу. И добавил:

– Все, что мы делаем, проходит под Годом единства России. Там вы увидите национальные черты каждого региона – приходите, смотрите.

Желающих посмотреть и правда набралось много. Погода не подвела: ни жары, ни дождя. Петербург гулял, нюхал бегонии и, кажется, впервые за долгое время никуда не спешил.

Расшифровка каждого цветника объясняется в табличках. Фото: Дарья ЧАУС.

Не только цветы

Параллельно с цветочной выставкой в саду шел фестиваль «Россия – это мы». Парад национальных костюмов, творческие коллективы, шатры с мастер-классами – желающие могли попробовать себя в народных промыслах и уйти с собственноручно сделанным сувениром.

Всего высадили 26 тысяч цветов. Фото: Дарья ЧАУС.

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