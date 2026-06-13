Фото: Дарья ЧАУС.
12 июня Александровский сад в очередной раз доказал: День России в Петербурге пахнет цветами. По-настоящему. Комитет по благоустройству вновь развернул здесь Фестиваль цветов. Эта традиция длится с 2007 года.
В этот раз садовники не просто разбили клумбы, а собрали целую цветочную карту страны. Восемь композиций – по числу федеральных округов. От Медного всадника до Адмиралтейского проспекта разместились портреты регионов, написанные бегониями, колеусами, тагетесами, петуниями и цинерариями.
Фото: Дарья ЧАУС.
Каждый цветник – визуальный ребус. Приволжский федеральный округ, к примеру, зашифрован тремя образами: кирпичная стена как отсылка к промышленности, венок – символ плодородия, и факел в центре – намек на энергетическую мощь региона. Прохожие всматривались в орнаменты, угадывая, где чей округ. Дети искали знакомые названия, взрослые фотографировали колеусы с такого ракурса, будто это миниатюрный ковер ручной работы.
Фото: Дарья ЧАУС.
Над композициями работали шесть садово-парковых предприятий города и два учебных заведения: Академия управления городской средой и Садово-архитектурный колледж. Студенты трудились наравне с мастерами. Общий итог – около 26 тысяч летников на сравнительно небольшом пятачке. Серьезная цифра.
Главный хайлайт дня – дефиле студенток в платьях из живых цветов. Девушки вышли к фонтану в нарядах, где каждый лепесток был настоящим. Никаких аппликаций и принтов – только флористическая губка, вода и тонны терпения. Зрители гадали, сколько часов живет такая конструкция и как ее довезли до сада. Ответ прост: довезли бережно, а живет ровно столько, чтобы зритель ахнул.
Фото: Дарья ЧАУС.
Председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко назвал цветники традиционным подарком садовников городу. И добавил:
– Все, что мы делаем, проходит под Годом единства России. Там вы увидите национальные черты каждого региона – приходите, смотрите.
Желающих посмотреть и правда набралось много. Погода не подвела: ни жары, ни дождя. Петербург гулял, нюхал бегонии и, кажется, впервые за долгое время никуда не спешил.
Фото: Дарья ЧАУС.
Параллельно с цветочной выставкой в саду шел фестиваль «Россия – это мы». Парад национальных костюмов, творческие коллективы, шатры с мастер-классами – желающие могли попробовать себя в народных промыслах и уйти с собственноручно сделанным сувениром.
Фото: Дарья ЧАУС.
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