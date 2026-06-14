Почти 14 тысяч жителей Ленобласти получат питьевую воду в свои дома

Станции появятся до конца 2026 года. Фото: пресс-служба губернатора Ленинградской области

В Ленинградской области продолжается программа модернизации водоснабжения. В регионе изготовят, смонтируют и запустят еще 10 модульных станций водоподготовки. Благодаря этому в сотнях домов появится питьевая вода.

Новые объекты в ближайшее время установят в населенных пунктах Вистино, Громово, Житково, Моторное, Старополье, Токарево, Заводское, Красносельское и Ефимовское. В последнем планируется запуск сразу двух станций.

- Благодаря запуску станций до конца 2026 года чистая вода поступит в дома почти 14 тысяч жителей региона, - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Отмечается, что модульные решения позволяют быстро улучшать качество водоснабжения в небольших населенных пунктах и проще вводятся в эксплуатацию. Часть таких станций уже заработала в 2026 году в Петровском, Рощино, Ромашках и Волхове.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max