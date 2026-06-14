Влад Череватый собирал личные вещи участников, а Любятинка хотела сбежать: Звезды шоу «Мастер игры» рассказали о закулисье съемок

Участники шоу презентовали первую серию в Петербурге. Фото: пресс-служба канала ТНТ

В Петербурге прошла закрытая премьера второго сезона психологического реалити-шоу «Мастер игры». Ради презентации проекта пространство LOFT HALL на один вечер превратилось в настоящий марокканский дворец с пальмами, коврами, таинственными символами и людьми в черных мантиях.

Именно в Марракеше проходили съемки нового сезона, поэтому организаторы решили буквально перенести атмосферу проекта в Северную столицу. Гостей встречали экзотическими закусками, тематическими коктейлями и загадочным антуражем, а участники шоу смогли впервые увидеть премьерную серию вместе со зрителями.

На красной дорожке появились экстрасенсы Влад Череватый и Максим Левин, адвокат Михаил Терехин, блогеры Максим Лутчак, Женя Кривцова и Любовь Сидоркина, известная под псевдонимом Любятинка. Ведущим вечера стал иллюзионист Илья Ларионов.

Влад Череватый и Михаил Терехин. Фото: пресс-служба канала ТНТ

Одним из самых обсуждаемых гостей вечера оказался Влад Череватый. После показа первой серии он признался, что во время съемок первое время предпочитал наблюдать за происходящим со стороны.

- Мы только приехали на виллу, еще не знали друг друга. Даже по именам было сложно обращаться. Я очень долго притираюсь к людям, поэтому просто присматривался к участникам и к происходящему вокруг. Но я все равно подружился с некоторыми из них, с Анной Седоковой, например, - рассказал Череватый в разговоре с «КП-Петербург». Мои способности помогали управлять участниками. Мои силы помогали манипулировать и управлять людьми в моменте.

Еще больше журналистов удивило признание о том, что у него в комнате хранились личные вещи многих участников проекта.

- Практически у 90 процентов участников были у меня какие-то вещи: волосы, личные предметы, стаканы. Все это было у меня в номере, - добавил Череватый.

Впрочем, не все вспоминают съемки как увлекательное приключение. Блогер и певица Любятинка призналась, что участие в шоу стало для нее настоящим испытанием.

- С чувством «мама, забери меня из лагеря домой» я просыпалась практически каждое утро. Я реально программировала себя перед завтраком: говорила, что буду в хороших отношениях со всеми людьми, которых сегодня встречу, - рассказала она. - В обычной жизни ты можешь просто перестать общаться с токсичным человеком. Здесь такой возможности нет. Ты вынужден взаимодействовать со всеми и постоянно думать, кто какую роль играет.

Не меньше испытаний участникам принесла и марокканская погода. Несмотря на роскошные вечерние наряды, многим приходилось буквально спасаться от холода.

- Зрители даже не подозревают, что под красивыми платьями у нас были теплые штаны с начесом, носки и несколько слоев одежды. Мы вставали из-за стола, прыгали и приседали, чтобы хоть немного согреться, - со смехом вспомнила Любятинка.

Блогер Любовь Сидоркина. Фото: пресс-служба канала ТНТ

А вот экстрасенс Максим Левин признался, что сильнее жары и холода ему запомнилось другое.

- Между участниками была настолько плотная атмосфера напряжения, что казалось, она буквально дрожит в воздухе. И, судя по тому, что я увидел на экране, зрители это тоже почувствуют, - отметил он.

Финалом вечера стало выступление Ильи Ларионова. Иллюзионист показал несколько эффектных номеров, которые настолько впечатлили гостей, что некоторые не смогли сдержать эмоций. Участников нового сезона и создателей шоу зрители провожали продолжительными аплодисментами.

Увидеть, кто окажется сильнее в противостоянии «светлых» и «темных», зрители смогли увидеть уже с 13 июня - именно тогда второй сезон «Мастера игры» стартует в эфире ТНТ.

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