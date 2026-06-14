Влад Череватый собирал личные вещи участников, а Любятинка хотела сбежать: Звезды шоу «Мастер игры» рассказали о закулисье съемок

В Петербурге прошла закрытая премьера второго сезона психологического реалити-шоу «Мастер игры». Ради презентации проекта пространство LOFT HALL на один вечер превратилось в настоящий марокканский дворец с пальмами, коврами, таинственными символами и людьми в черных мантиях.
Именно в Марракеше проходили съемки нового сезона, поэтому организаторы решили буквально перенести атмосферу проекта в Северную столицу. Гостей встречали экзотическими закусками, тематическими коктейлями и загадочным антуражем, а участники шоу смогли впервые увидеть премьерную серию вместе со зрителями.
На красной дорожке появились экстрасенсы Влад Череватый и Максим Левин, адвокат Михаил Терехин, блогеры Максим Лутчак, Женя Кривцова и Любовь Сидоркина, известная под псевдонимом Любятинка. Ведущим вечера стал иллюзионист Илья Ларионов.
Одним из самых обсуждаемых гостей вечера оказался Влад Череватый. После показа первой серии он признался, что во время съемок первое время предпочитал наблюдать за происходящим со стороны.
- Мы только приехали на виллу, еще не знали друг друга. Даже по именам было сложно обращаться. Я очень долго притираюсь к людям, поэтому просто присматривался к участникам и к происходящему вокруг. Но я все равно подружился с некоторыми из них, с Анной Седоковой, например, - рассказал Череватый в разговоре с «КП-Петербург». Мои способности помогали управлять участниками. Мои силы помогали манипулировать и управлять людьми в моменте.
Еще больше журналистов удивило признание о том, что у него в комнате хранились личные вещи многих участников проекта.
- Практически у 90 процентов участников были у меня какие-то вещи: волосы, личные предметы, стаканы. Все это было у меня в номере, - добавил Череватый.
Впрочем, не все вспоминают съемки как увлекательное приключение. Блогер и певица Любятинка призналась, что участие в шоу стало для нее настоящим испытанием.
- С чувством «мама, забери меня из лагеря домой» я просыпалась практически каждое утро. Я реально программировала себя перед завтраком: говорила, что буду в хороших отношениях со всеми людьми, которых сегодня встречу, - рассказала она. - В обычной жизни ты можешь просто перестать общаться с токсичным человеком. Здесь такой возможности нет. Ты вынужден взаимодействовать со всеми и постоянно думать, кто какую роль играет.
Не меньше испытаний участникам принесла и марокканская погода. Несмотря на роскошные вечерние наряды, многим приходилось буквально спасаться от холода.
- Зрители даже не подозревают, что под красивыми платьями у нас были теплые штаны с начесом, носки и несколько слоев одежды. Мы вставали из-за стола, прыгали и приседали, чтобы хоть немного согреться, - со смехом вспомнила Любятинка.
А вот экстрасенс Максим Левин признался, что сильнее жары и холода ему запомнилось другое.
- Между участниками была настолько плотная атмосфера напряжения, что казалось, она буквально дрожит в воздухе. И, судя по тому, что я увидел на экране, зрители это тоже почувствуют, - отметил он.
Финалом вечера стало выступление Ильи Ларионова. Иллюзионист показал несколько эффектных номеров, которые настолько впечатлили гостей, что некоторые не смогли сдержать эмоций. Участников нового сезона и создателей шоу зрители провожали продолжительными аплодисментами.
Увидеть, кто окажется сильнее в противостоянии «светлых» и «темных», зрители смогли увидеть уже с 13 июня - именно тогда второй сезон «Мастера игры» стартует в эфире ТНТ.
Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?
Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max