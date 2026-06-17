Песок обновили на пляжах Суздальских озер. Фото: Игорь Потапенко

Суздальские пляжи готовы к купальному сезону. Об этом отчитался вице-губернатор Игорь Потапенко, опубликовавший свежие фото с мест отдыха, популярного у петербуржцев летом. В частности, там установили буйки на воде и обновили песок на всех шести пляжах, теперь они соответствуют требованиям безопасности и санитарным нормам.

Благоустройство пляжей привели в порядок. Фото: Игорь Потапенко

- На пляжах Суздальских озер оборудовали раздевалки, детские площадки. Теперь там новый песок. Кроме того, на каждом пляже безопасно: в воде находятся буйки, работают посты спасателей, с ними провели инструктажи. Они будут дежурить ежедневно и в усиленном режиме в выходные дни, - рассказал вице-губернатор в своем канале в MAX.

Дежурство спасателей организовали в круглосуточном режиме. Фото: Игорь Потапенко

Потапенко добавил, что главная задача – не допустить трагедий. Он призвал всех отдыхающих соблюдать правила поведения на воде.

На пляже будут убирать мусор и в будни. Фото: Игорь Потапенко

Переживать есть о чем. С начала старта купального сезона в Петербурге утонуло около 10 человек, в том числе два ребенка: 13-летняя девочка в Финском заливе и 11-летний мальчик в пруду в Московском районе.

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