До трети месячной нормы осадков может выпасть в Петербурге 17 июня

Треть нормы осадков может выпасть в Петербурге 17 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Циклон должен залить дождями Петербург в среду, 17 июня. Об этом пишет ведущий специалист Центр «Фобос» Михаил Леус у себя в Telegram-канале. По данным синоптиков, может выпасть до трети месячной нормы осадков. «Водоканал» привел в боевую готовность свои бригады дежурных, не исключено, что некоторые улицы подтопит из-за того, что в ливневки мигом потечет поток сверх нормы.

- Ожидается облачная и ветреная погода с температурой от +14 до +16 градусов, местами пройдут ливни. За сутки может выпасть до 15-20 миллиметров осадков, что близко к трети от месячной нормы июня, а по области – и того больше до 40 мм, - предупредил Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов показал фотографию циклона, подступающего к Северной столице. По его словам, даже летом возможны такие перепады в погоде: например, 17 июня 2009 года в Петербурге воздух «остудился» до +12,5 градуса и дождя выпало немало – 26,8 мм.

- Да, это осенняя погода, но к вечеру осадки уменьшатся. Но компенсация нам за такую погоду все-таки будет, - обнадеживает Колесов. – Уже с пятницы, 19 июня, в городе будет без осадков, а солнце прогреет до +20 градусов, а к выходным и до +25.

Напомним, всю среду, 17 июня, в городе действует желтый уровень погодной опасности из-за ливней.

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