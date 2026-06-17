Самые ожидаемые камбэки на VK Fest 2026 в Санкт-Петербурге

В 2026-м на VK Fest возвращаются артисты, чьи выступления уже становились частью фестивальной истории. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иногда самое сильное в лайнапе – это не новые имена, а те, по которым уже успели соскучиться. В 2026-м на VK Fest возвращаются артисты, чьи выступления уже становились частью фестивальной истории – и теперь у них новый заход. Собрали тех, чьё возвращение особенно ждём.

В 2024 году Вадим Самойлов уже привозил на московский VK Fest программу «Песни Агаты Кристи» – тогда он выступал в формате VK Мегамикса, коротких сетов от разных артистов. В этом году всё иначе: полноценный слот и расширенная программа в двух городах: в Москве и Санкт-Петербурге. А значит, будет больше времени, чтобы по-настоящему прожить эти треки – от первых аккордов до финала.

HOLLYFLAME возвращается спустя три года после выступления в 2023-м – и это тот случай, когда интересно посмотреть, что изменилось. За это время он заметно прибавил в аудитории и уверенности, а фестивальная сцена – лучший способ это проверить.

Boulevard Depo снова в лайнапе VK Fest – в прошлый раз он выступал здесь в 2023 году. За это время у него вышел альбом на 15 треков, плюс синглы и фиты, так что материала накопилось более чем. Можно, конечно, прийти неподготовленным – но гораздо интереснее заранее освежить всё это в плейлисте и потом ловить себя на том, что узнаёшь первые секунды трека. Или наоборот – впервые услышать это вживую и сразу в правильном контексте.

Zventa Sventana возвращаются на VK Fest спустя три года – в 2023-м они уже показывали, как может звучать фольклор на большой сцене. С тех пор «славянский» вайб только набрал популярность – в музыке, визуале и соцсетях. У проекта это звучит особенно органично: например, трек «На горе мак», вышедший после их прошлого выступления, – тот самый случай, когда традиция становится современной и живой.

Хмыров возвращается на VK Fest после выступления в 2022 году. За это время он аккуратно, без лишнего шума, собрал вокруг себя свою аудиторию. Его музыка – это не про громкость, а про попадание: в настроение, в состояние, в точку.

Тысячи людей приходят провести время с любимыми артистами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последний раз Tesla Boy выступали на VK Fest аж в 2019 году – и с тех пор пауза только усилила ожидание. Их музыка всё так же работает на атмосферу: немного ретро, немного будущего и много желания просто танцевать, не думая ни о чём лишнем.

Асия снова появится на сцене VK Fest спустя три года – в 2023-м её уже тепло принимали зрители. За это время её треки только плотнее закрепились в повседневных плейлистах, а живые выступления превращаются в момент, где каждый как будто поёт про своё.

В этом году VK Fest уже прошёл 7 июня в Казани, Центр семьи «Казан», и дальше пройдёт: 4–5 июля – Санкт-Петербург, Парк 300-летия; далее – Нижний Новгород (11 июля), 18–19 июля – Москва, ВДНХ. Программа фестиваля будет дополняться – следить за обновлениями можно в официальном сообществе ВКонтакте.

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