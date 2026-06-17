В Ленинградской области наградили победителей конкурса молодёжных проектов. Фото: пресс-служба партии Единая Россия.

В День России и 63-ю годовщину основания города Тосно состоялось вручение наград участникам регионального творческого конкурса «Есть результат!». Конкурс объединил творчество, патриотизм, безопасность и заботу о культурном наследии, чтобы привлечь молодёжь к активной жизни региона.

Дипломы и подарки получила команда Многофункционального молодёжного центра Тосненского района, занявшая второе место в номинации «Флешмоб. Оказание первой помощи». Награды вручила вице-губернатор Ленинградской области - представитель губернатора в Законодательном собрании региона Анна Данилюк.

Ранее на церемонии в рамках форума партии «Единая Россия» - «Есть результат!» в регионе чествовали и других победителей конкурса. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил дипломы и призы авторам лучших работ в различных номинациях. Конкурс был направлен на вовлечение молодёжи в социальное проектирование, развитие культуры безопасности и сохранение историко-культурного наследия через творчество. Участники представляли проекты в разных форматах: от флешмобов до фоторабот.

В Ленинградской области наградили победителей конкурса молодёжных проектов. Фото: пресс-служба партии Единая Россия.

Глава региона отметил, что Народная программа партии - итог прямого общения с людьми и реализация их запросов, требований, пожеланий и ожиданий. Александр Дрозденко подчеркнул, что ключевой задачей было, есть и остается обеспечение выполнения программы в полном соответствии с ожиданиями жителей.

Также в Кировском районе поздравили талантливую кировчанку Лёлю Смирнову, она заняла почетное третье место в номинации «Мне комфортно» (категория 22+).

- Её фоторабота, посвященная прекрасному «Месту встречи закатов» в Кировске, наглядно демонстрирует, как преображаются общественные пространства, становятся уютными и комфортными для всех жителей. Этот конкурс стал важной площадкой для демонстрации позитивных изменений, происходящих в наших городах и поселках, - прокомментировал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев.