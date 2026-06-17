Хищника, из-за которого может исчезнуть корюшка, нашли в Балтийском море

У корюшки появился враг в Балтийском море. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Учены из института океанологии им. Ширшова РАН нашли в Балтийском море инвазивный вид, который может угрожать экосистеме. Речь идет о гребневике, который ранее не встречался в этих водах.

- Чужеродный для района исследований гребневик на стадии личинки был обнаружен в холодном промежуточном слое и в придонном слое восточного склона Гданьской впадины, - рассказала руководитель Лаборатории морской экологии Юлия Полунина.

Ученые полагают, что в вид проникает в восточную Балтику из западной части моря. Весной прошлого года ученые, работавшие на научном судне «Академик Борис Петров» обнаружили этого гребневика. Эксперты полагают, что наличие личинок этого вида говорит том, что гребневик перезимовал и активно размножается.

Опасный гребневик поселился в Балтике. Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН

- В последние годы частота и район встречаемости гребневика увеличились. Формирование самовоспроизводящейся популяции несет потенциальную угрозу для экосистемы. Этот активный хищник потребляет зоопланктон, подрывая кормовую базу рыб, - уточнила Юлия Полунина.

В 80-х годах гребневика занесли в Черное, Азовское и Каспийское моря. Из-за отсутствия хищников вид так расплодился, что начал конкурировать за пищу с рыбами. Он съедал зоопланктон, которой питались хамса, шпрот и килька. Уловы этих рыб упали в десятки раз. Это в свою очередь сказалось на популяции хищных рыбах и дельфинов.

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