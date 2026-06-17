Особое внимание уделяется объектам культурного наследия. Фото: gov.spb.ru

В рамках региональной программы капремонта в Петербурге более 90 домов находятся на завершающей стадии обновления фасадов. Всего в 2026 году планируется отремонтировать 309 фасадов. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета. Работы ведутся как в историческом центре, так и в спальных районах. На капитальный ремонт фасадов в 2026 году выделили более 38 миллиардов рублей.

- Особое внимание уделяется объектам культурного наследия. Ремонт таких фасадов проводится с учетом строгих требований к сохранению исторического облика. Мастера восстанавливают лепнину, штукатурный слой и утраченные декоративные элементы, - рассказал председатель Жилищного комитета Денис Удод.

Работы ведутся как в историческом центре, так и в спальных районах. Фото: gov.spb.ru

В спальных районах обновленные фасады не только преображают внешний вид зданий, но и решают практические задачи: повышают теплоэффективность, защищают от влаги и ветра. Для этого используются современные материалы, такие как штукатурка, создающая прочный защитный слой.

Специалисты применяют комплексный подход, включая использование долговечных и климатически устойчивых материалов, современную диагностику состояния конструкций и инновационные решения для сохранения исторического облика.

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