Мобильный интернет начал сбоить в центре Петербурга вечером 17 июня

Проблемы затронули сайты, не входящие в «белый список». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 17 июня жители Петербурга столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета. Согласно данным сайта Downdetector, горожане не могли получить доступ к некоторым сайтам, мессенджерам и банковским приложениям. По словам пользователей, основные неполадки наблюдаются в центральной части города.

- Проблемы затронули сайты, не входящие в «белый список», мессенджеры и приложения банков. Также были отмечены неполадки в работе игрового сервиса Roblox, который ранее был разблокирован в России, - отмечается на сайте.

На данный момент нет официальной информации о причинах сбоев в работе мобильного интернета в Петербурге.

Кстати, сайт «КП-Петербург» также находится в белых списках Минцифры и доступен наравне с городскими сервисами, картами, приложениями даже при ограничениях мобильного интернета.

Напомним, ранее петербуржцы жаловались на сбой мобильного Интернета 17 мая и 19 мая. Тогда причиной ограничения мобильного интернета стала угроза атаки беспилотников на территории Ленобласти.

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