Минимальная стоимость продуктовой корзины в Петербурге составила более 9 тысяч рублей за май

В Ленобласти минимальная стоимость корзины составила 8756 рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Минимальная стоимость продуктовой корзины в Петербурге за май 2026 года составила более 9 тысяч рублей. Такие данные предоставил Петростат. Это на 1,2 процента больше, чем было в апреле. В Ленобласти этот показатель оказался на уровне 8756,57 рублей - на 0,2 процента меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Помимо этого, есть и хорошие новости – в Петербурге снизились цены на овощи и фрукты в среднем на 5,3 процента.

- Особенно заметно подешевели огурцы (−28 процентов) и помидоры (−23 процента). Также стали доступнее вареная колбаса (−4,9 процента), живая рыба (−3,5 процента) и плавленые сыры (−2,6 процента), - отметили в Петростате.

Однако в городе наблюдался рост цен на некоторые продукты. Например, белокочанная капуста подорожала на 15,3 процента, свекла - на 14,4 процента, морковь - на 6,1 процента, зефир и пастила - на 3,3 процента, черный чай - на 3,2 процента.

В Ленобласти цены на овощи и фрукты снизились больше - на 9,9 процента. Огурцы и помидоры стали дешевле на 33,7 процента и 33,4 процента.

Кроме того, упала стоимость твердых сыров, пшена и сливочного масла.

При этом в Ленинградской области подорожали сахар-песок, филе сельди, печень и шоколадные конфеты.

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