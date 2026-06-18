Проезд в транспорте Петербурга сделают бесплатным для ветеранов и блокадников 22 июня

Льгота распространяется на всех, независимо от гражданства и места жительства. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге в День памяти и скорби, 22 июня, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, а также другие льготные категории граждан смогут бесплатно воспользоваться наземным транспортом и метро. Льгота распространяется на всех, независимо от гражданства и места жительства.

Бесплатный проезд предоставляется бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и подобных мест, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, обладателям медали «За оборону Ленинграда», обладателям знака «Жителю блокадного Ленинграда», обладателям знака «Жителю осажденного Севастополя» и обладателям знака «Жителю осажденного Сталинграда».

- Для получения льготы необходимо предъявить документы, подтверждающие право на бесплатный проезд, включая удостоверения к медалям и памятным знакам, - уточнили в пресс-службе комитета по транспорту.

Также ветераны имеют право на бесплатный проезд с 26 по 28 января в честь полного снятия блокады Ленинграда, с 7 по 9 мая в День Победы и 8 сентября в День памяти жертв блокады Ленинграда.

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