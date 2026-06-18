312 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ в Петербурге

Меньше всего стобалльников по истории. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге стали известны итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе, химии, истории, а также русскому языку. На данный момент в городе 312 человек сдали экзамены на высшие 100 баллов. При этом семеро выпускников набрали 200 баллов по двум предметам, включая уникальную выпускницу школы-интерната для слепых и слабовидящих, о которой «КП-Петербург» писала ранее. И это только основной период ЕГЭ, экзамены до 25 июня включительно. Примечательно, что количество стобалльников по русскому языку выросло аж на 63% по сравнению с прошлым годом, сообщили в Комитете по образованию Петербурга.

- Всего высший балл получили 134 участника. В прошлом году их было 82.

Что касается литературы, то ее сдали на 100 баллов 81 человек, еще 94 выпускника показали максимум в химии. Меньше всего пока стобалльников по истории: в этом году их 10. Но в прошлом было всего 6, поэтому рост тоже имеется.

Больше всего, кстати, стобалльников в лицее №214 (13 человек), в Академической гимназии №56 имени М.Б. Пильдес (10), а также в Президентском физико-математическом лицее №239 (9) и Аничковом лицее (9).

Всего в этом году ЕГЭ сдают свыше 29,5 тысячи петербургских выпускников.

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