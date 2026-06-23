В Юсуповском саду Петербурга прошла Relax-Медитация

Петербуржцы отметили Международный день йоги. Фото: пресс-служба «ГПМ Радио».

В минувшее воскресенье в живописном Юсуповском саду прошёл городской праздник, посвященный Международному дню йоги – масштабное событие для всех, кто стремится к внутренней гармонии. Торжественную церемонию открыла генеральный консул Индии в Северной столице Нилам Рани.

Особое место в программе заняла Relax-Медитация. Проект радиостанции Relax FM уже стал традиционным и полюбился всем поклонникам йоги в Санкт-Петербурге. Открытая Relax-Медитация погрузила петербуржцев в атмосферу спокойствия и умиротворения, позволила найти время для себя и освободить разум от повседневной суеты.

Зона Relax-Медитации расположилась вблизи главной сцены Юсуповского сада. Фото: пресс-служба «ГПМ Радио».

Зона Relax-Медитации расположилась вблизи главной сцены. Все участники получили фирменную футболку и коврик для занятий. Зону Relax-Медитации также украсили фирменные флаги и уютные пуфики, на которых можно было отдохнуть. Помимо самой медитации, для гостей провели бесплатные практики по цигун-йоге.

Все подробности события – в соцсетях Relax FM (в составе ГПМ Радио входит в «Газпром-Медиа Холдинг»).

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