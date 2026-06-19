«Будет тепло и сухо»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 19 июня

В субботу также не ожидаются осадки.

19 июня в Петербурге ожидается сухая и теплая погода. В эту пятницу западный барический гребень будет определять погодные условия в городе. Облака начнут редеть, и, хотя осадки возможны на юге области, в самой Северной столице дождей не предвидится. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

- Температура воздуха продолжит расти. В городе столбики термометров покажут +19…+21°, а в Ленинградской области - до +18…+23°. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–9 м/с. Атмосферное давление повысится до 762 мм рт. ст., что выше нормы, - отметил Леус.

В субботу также не ожидаются осадки. Ночью температура воздуха составит +11…+13°, а днем поднимется до +23…+25°.

Жителям и гостям Петербурга и Ленинградской области можно планировать прогулки и другие активности на свежем воздухе, наслаждаясь теплой и комфортной погодой.

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