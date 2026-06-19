Строительство второго этапа трамвайной линии «Славянка» завершили на 90 процентов

Строители уже закончили монтаж оборудования всех пяти тяговых подстанций. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге завершается строительство второго этапа трамвайной линии «Славянка». Строители уже закончили монтаж оборудования всех пяти тяговых подстанций. Также специалисты уложили более 16 километров рельсов и установили более 300 опор контактной сети. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Устройство дорожной одежды выполнено на 50 процентов, установлено более 10 километров бортового камня.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что строительство второго этапа трамвайной линии выходит на финишную прямую.

- Мы делаем ставку на современный и экологичный общественный транспорт, - отметил он.

Ожидается, что запуск трамвайной линии от станции метро «Купчино» до микрорайона Славянка повысит транспортную доступность юга Петербурга и качество жизни в Пушкинском районе. Кроме этого, завершили строительство путепровода через Витебский проспект. Там уже уложены рельсы и установлены опоры контактной сети, ведётся монтаж питающих трамваи проводов. Планируется завершить работы в июле.

Подготовительные работы к благоустройству ведутся в зоне построенного моста через реку Кузьминку и на Торопецкой улице. Их планируется завершить до конца июля, а на остановочном пункте «Славянка» завершили строительно-монтажные работы и начали монтаж систем управления.

Ввод в эксплуатацию второго этапа трамвайной линии «Славянка» запланирован на декабрь 2026 года. Этот проект является крупным концессионным проектом по созданию новой городской инфраструктуры общественного транспорта. Реализация ведется по схеме государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение подписали в 2019 году на 30 лет.

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