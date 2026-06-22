Рынок труда ждёт разносторонних специалистов. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

«Туризм», «Гостиничное дело», «Лингвистика»– почему эти направления подготовки востребованы у абитуриентов из года в год? Один из последних трендов – строить карьеру на стыке этих направлений — индустрия гостеприимства и путешествий при сочетании нужных навыков открывает широкие возможности.

Одна из них – работать гидом-переводчиком и организатором экскурсий для международных групп. Другая – менеджером по туризму (внутреннему или международному), который подбирает и продаёт туры, учитывая специфику разных рынков. А можно открыть своё дело, создавая авторские туры, тематические маршруты или услуги для путешественников. Знание иностранного языка при работе в отеле напрямую влияет на уровень сервиса, лояльность гостей и ваш профессиональный рост.

Драйвер роста индустрии – внутренний туризм. Люди всё чаще выбирают отдых внутри страны: в новые курортные регионы, по интересным локальным маршрутам. Это создаёт спрос на специалистов, которые умеют разрабатывать такие продукты, продвигать их и работать с разными аудиториями.

В СПбУТУиЭ востребованное направление «Туризм». Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Таких специалистов готовят в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики на направлении «Туризм» по программам бакалавриата «Технология и организация внутреннего и въездного туризма», «Технология и организация внутреннего и въездного туризма» (международная программа) и магистратуры – «Молодежный туризм». Об этом говорят факты. К примеру, студентка четвертого курса Александра Муравьёва разработала проект «Музеи Сыктывдина – жемчужины Республики Коми» и стала не просто обладателем диплома на VI Всероссийском конкурсе «Молодые стратеги России» и многих других. Этот маршрут успешно внедряется в Республике Коми. Кстати, одними из первых, кто его посетил, стали студенты университета, путешествующие в рамках программы «#Студтуризм», которая также успешно реализуется вузом.

Полезно развивать межкультурную компетенцию — умение находить общий язык с людьми из разных стран, понимать их ожидания. В вузах появляются программы, которые специально связывают туризм/гостиничное дело с углублённой языковой подготовкой. Особенно ценятся в сложившейся ситуации знания китайского и испанского языков –поток туристов и деловых поездок из Китая растет с каждым годом, испанский открывает возможности для работы с туристами из Латинской Америки. Знание иностранных языков – не просто плюс, а профессиональный инструмент. В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики на направлении «Туризм» второй иностранный язык – испанский.

Популярные языки вы также можете освоить в университете на направлении «Лингвистика. Перевод и переводоведение» (студенты здесь изучают два языка) и «Педагогическое образование» – на нем есть два варианта изучения языка: китайский + английский и английский + испанский.

Не менее востребовано и направление «Гостиничное дело». Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Нельзя не сказать о востребованном направлении университета «Гостиничное дело». СПбУТУиЭ сотрудничает в том числе с крупнейшими отелями города. Поэтому у студентов отличная возможность пройти практику в гостинице «Азимут Отель Санкт-Петербург», отелях «Кемпински Мойка 22», «HolidayInn Express St. Petersburg – Sadovaya», «ParkInn» и многих других.

Для тех, кто заинтересован научиться профессиональной организации и проведению различных мероприятий, в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики реализуется бакалаврская программа «Ивент-индустрия: конгрессно-выставочный сервис». И в этой сфере студенты и выпускники университета достигают высоких результатов. Выпускник университета Борис Кузьменко стал соорганизатором проекта на весеннем сезоне выставки «Галерея красоты и здоровья» (Beauty&HealthGalleryExpo), которая прошла в марте 2026 года в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». Проект, в котором он участвовал, изначально получил развитие как студенческая предпринимательская инициатива выставочной компании ООО «Фарэкспо». Сегодня в вузе с гордостью говорят: «Дело, начатое в аудиториях СПбУТУиЭ, превратилось в знаковое событие для всей beauty-индустрии Северо-Запада». Борис в процессе подготовки и проведения проекта вел переговоры с участниками из трёх стран, анализировал посещаемость и выстраивал технологии проведения.

Для тех, кто заинтересован научиться профессиональной организации и проведению различных мероприятий, в университете реализуется бакалаврская программа «Ивент-индустрия: конгрессно-выставочный сервис». Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Для вашего удобства на сайте университета есть Калькулятор ЕГЭ, при помощи которого вы можете определить, на какие образовательные программы бакалавриата можно подать документы для поступления с выбранными вами предметами ЕГЭ.

На магистерскую программу бакалавры или специалисты поступают по вступительному испытанию в форме письменного тестирования. Перечень вступительных испытаний с указанием минимальных баллов и приоритетности можно посмотреть на сайте университета в разделе «Поступающим».

Для тех, кто планирует совмещать учебу с работой, и для иногородних абитуриентов есть возможность получить образование дистанционно при помощи онлайн-технологий.

Все вопросы по поступлению, которые вас интересуют, можно задать по телефону «горячей линии для абитуриентов» 8 (800) 600 86 76.

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет Технологий Управления и Экономики». ИНН: 7826001459. erid: 2W5zFHsjpfT