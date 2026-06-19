Т2 добавил возможность оплачивать зарубежные сервисы через СБП. Фото: Shutterstock/ автор Yuganov Konstantin.

Т2 расширяет возможности оплаты иностранных сервисов и предлагает дополнительный способ оплаты – через СБП. Новый способ позволяет мгновенно пополнять кошельки, покупать игры и оплачивать подписки на зарубежных платформах. Среди доступных сервисов – Steam, PlayStation Store, Microsoft Store, Google Play и другие. Каталог также включает более 2 тысяч иностранных игр. Предложение доступно как абонентам Т2, так и другим пользователям.

Т2 добавил возможность оплаты иностранных сервисов через Систему быстрых платежей. Теперь для доступа к глобальному цифровому контенту пользователям достаточно выбрать нужный сервис в каталоге и оплатить его через СПБ. Оплата или зачисление внутриигровой валюты происходит мгновенно.

Витрина включает тысячи международных сервисов и закрывает все потребности пользователя – от покупки ААА-игр до оформления музыкальных и видеоподписок. Среди знаменитых платформ – игровые магазины Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, в числе стриминговых сервисов – Spotify и Netflix. Также доступны сервисы Microsoft Store и Google Play. Список игр и виртуальных миров включает Minecraft, Roblox, PUBG Mobile и тысячи других. Полный каталог доступен по ссылке.

Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2:

«Мы видим большой запрос со стороны пользователей на оплату зарубежных сервисов. Ранее в Т2 такая опция – оплата с баланса мобильного телефона – была доступна только нашим абонентам. Сейчас мы добавили и дополнительный метод оплаты с помощью Системы быстрых платежей и тем самым предложили доступ к зарубежным сервисам и играм всем желающим».

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