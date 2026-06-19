Избивали, ставили на колени: В Петербурге отправили в СИЗО группу экстремистов, нападавших на людей в центре города

Полиция задержала шестерых фигурантов. Фото: кадр из видео.

В Петербурге полиция заржала ОПГ экстремистов. Как сообщает пресс-служба МВД России, расследование ведет центр «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Правоохранители задержали несколько подозреваемых в возрасте от 17 до 27 лет.

- Молодые люди подозреваются в организации экстремистского сообщества, - сообщили в полиции. - Предварительно установлено, что злоумышленники совершали нападения на граждан по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды. При этом применяли оружие.

Полиция задержала группу экстремистов в Петербурге.

Отмечается, что силовую поддержку полиции оказали бойцы Росгвардии. На кадрах задержания виден штурм частного дома и квартир, в которых находились участники преступной группы. Во время обысков у задержанных изъяты предметы, похожие на огнестрельное и холодное оружие, а так же боеприпасы, дымовые шашки, бита с гвоздями и символика экстремистского характера. Возбуждено уголовное дело статье 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, днем 19 июня Октябрьский районный суд отправил в СИЗО шестерых участников группы. Трое из них несовершенно летние.

- Следствие полагает, что в 2025 году лидер создал экстремистское сообщество - «Русская Национальная Армия», - сообщили в пресс-службе судов. - Лидер разработал план преступной деятельности и определил роли между соучастниками. Фигуранты вошли в состав сообщества с намерением участвовать в подготовке и совершении преступлений экстремистской направленности.

Всех участников группы отправили в СИЗО. Фото: кадр из видео.

Отмечается, что на счету банды несколько нападений на прохожих в самом центре города. Экстремисты орудовали возле ТК «Галерея», избивали людей, ставили их на колени. При нападении они использовали деревянный фаллоимитатор.