Неизданная песня Виктора Цоя стала доступна поклонникам в День рождения легенды

Виктор Цой и Юрий Каспарян. Фото: архив Сары Океррен/предоставлено Сергеем Чубраевым.

В день рождения Виктора Цоя поклонники группы «Кино» получили уникальный подарок. В открытом доступе впервые появилась ранее неизвестная запись песни «Дети минут», которая долгие годы считалась утраченной. Произведение опубликовали на Rutube 21 июня 2026 года.

Премьера композиции состоялась одновременно с выходом документального фильма «Привет Карлу Густаву», основанного на архиве шведки Сары Океррен. В конце 1980-х она дружила с участниками группы «Кино» и сохранила множество материалов о ленинградской рок-сцене.

Сергей Чубраев исследует глубины русского рока. Фото: Анастасия Бутина/предоставлено Сергеем Чубраевым.

История находки началась несколько лет назад. Архивист Сергей Чубраев, работая с архивами музыканта Александра Липницкого, обнаружил листок с текстом песни, написанным рукой Цоя. По воспоминаниям Липницкого, музыкант однажды исполнил «Дети минут» в кругу друзей, но категорически отказался записывать композицию на магнитофон.

Считается, что Цой не хотел широкой публикации песни из-за ее ироничного и довольно острого содержания. После его гибели мелодию пытались восстановить по памяти, однако оригинальное звучание оставалось неизвестным.

Поиски записи привели исследователей к Саре Океррен. Оказалось, что в 1988 году на одной из домашних вечеринок у Георгия Гурьянова она записала выступление Цоя на портативный магнитофон. Среди нескольких песен под гитару прозвучала и «Дети минут».

Кассета более трех десятилетий хранилась в Швеции. Лишь недавно ее удалось передать специалистам, которые оцифровали и восстановили запись. Теперь поклонники впервые могут услышать композицию именно в авторском исполнении.

Символично, что премьера состоялась 21 июня - в день рождения Виктора Цоя. Спустя десятилетия после его ухода творчество музыканта продолжает жить, а архивы по-прежнему преподносят поклонникам новые открытия.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайную запись Цоя нашли на кассете, которая 30 лет пылилась в архиве за границей

Считавшуюся утраченной песню Виктора Цоя обнародуют в годовщину его рождения (подробности)