Мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим в Петрозаводске

По предварительным данным, 38-летний мужчина открыл огонь из окна квартиры на четвертом этаже дома. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петрозаводске поздно вечером 20 июня произошла стрельба по прохожим. Сообщение о происшествии поступило в полицию Карелии в 23:12.

По предварительным данным, 38-летний мужчина открыл огонь из окна квартиры на четвертом этаже дома на Лососинском шоссе. В результате стрельбы пострадали двое мужчин.

- По предварительным данным, пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Карелия.

Пострадавшие получили множественные огнестрельные ранения и были госпитализированы.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Подозреваемого задержали при помощи Росгвардии.

После задержания мужчину передали полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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