Мигранты попытались спрятаться от полиции на потолке во время рейда на стройке в Петербурге. Фото: ГУ МВД России по СПб и Ло

Неожиданных для себя гостей встретили рабочие на стройке жилого комплекса на Полюстровском проспекте Калининском районе. С инспекцией туда приехали люди с погонами: сотрудники Управления по вопросам миграции и Спецполк ГУ МВД России. Цель – найти, кто находится на территории Петербурга (да и России) незаконно.

Всего проверили 63 иностранца. Фото: ГУ МВД России по СПб и Ло

Мигранты попрятались от полиции на рейде на стройке ЖК в Петербурге Видео: ГУ МВД России по СПб и Ло

Оказалось, что «в тереме живет» 63 иностранца. У 15 из них не было разрешения на работу. Нарушителей сопроводили в «бобик» и доставили в отделение полиции, где привлекли к административной ответственности. Теперь им грозят штрафы и выдворение из страны.

Без приключений не обошлось. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, часть рабочих притворились Человеком-пауком – строители повисли над потолком, зацепившись за арматуру. Надеялись, что так их не заметят даже служебные собаки. Человека-тапка искать не пришлось, всех спрятавшихся нашли при помощи обычного фонарика. Наказание грозит не только работягам.

- Работодателя могут привлечь к ответственности по статье 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение иностранцев к труду. Ему грозят серьезные штрафы. Например, для юрлиц их размеры достигают 800 тысяч рублей за каждого нарушителя. Либо работу организации приостановят на срок до 90 суток, - предупреждают в региональном Главке.

Нарушителям миграционного законодательства грозит выдворение. Фото: ГУ МВД России по СПб и Ло

В полиции добавляют, что такие миграционные рейды будут продолжаться и дальше.

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