В Петербурге состоялся фестиваль народных традиций и современной культуры

Участники фестиваля вспомнили все традиционные народные игры, в том числе и перетягивание каната. Фото предоставлено организатором.

В центре Санкт-Петербурга прошёл фестиваль «Матушка Земля», посвященный народным традициям, современной российской культуре, музыке и творческому самовыражению. Праздник собрал гостей, готовых погрузиться в атмосферу, где старые обычаи встречаются с актуальными трендами, а народная эстетика обретает новое звучание. Гости могли познакомиться с активностями, поучаствовать в распевках хоров и почувствовать себя частью большого праздничного действа.

Гостям фестиваля круто повезло с погодой, Петербург был залит ярким солнцем. Фото предоставлено организатором.

- Идея фестиваля - создание общности людей вокруг своей еды, напитков, музыки и эстетики. Здесь традиции становятся модными, и гордость за «своё» объединяет участников и гостей мероприятия, - отметила главный организатор фестиваля Ася Закатова.

Одним из заметных событий фестиваля стал конкурс на лучший фестивальный образ. Гости продемонстрировали оригинальные наряды, вдохновлённые народной эстетикой, летним настроением и собственным стилем. Кто-то обыгрывал традиционные мотивы, кто-то экспериментировал с современными формами - и все это выглядело как настоящий карнавал красок и идей. Участники смогли почувствовать себя частью модного показа, а зрители - оценить творческий подход к выбору образа.

Влада Мирави стала хедлайнером фестиваля Матушка Земля 20 июня. Фото предоставлено организатором.

Музыкальную программу продолжила кавер-группа «Турбо Бэнд» - коллектив представил популярные и народные песни в энергичной современной подаче. Затем на сцене появился танцевальный коллектив «Эксклюзив» с ярким хореографическим номером, который добавил динамики и эмоций.Интерактивная часть праздника продолжилась коллективным хоровым пением вместе с коллективом «Хор Лаб 440 Гц». Гости пели знакомые мелодии, водили хороводы, участвовали в народных играх. Здесь же проходили розыгрыши призов от партнёров и музыкальные конкурсы.Вечерняя программа началась с выступления кавер-группы «Красивые пляжи», которая исполнила популярные русские песни в современной обработке. Хедлайнером фестиваля стала Влада Мирави - исполнительница, известная в жанрах поп- и фолк-музыки.