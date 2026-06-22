Как технологии и экология меняют стандарты жизни в Петербурге и Ленинградской области

В фокусе встречи новые подходы к застройке и запросы покупателей недвижимости в 2026 году. Фото: пресс-служба конкурса «Доверие потребителя».

Какой должна быть современная городская среда, чтобы человек не просто жил, а чувствовал себя в ней хорошо? Этот вопрос представители ведущих строительных компаний, профильных комитетов и эксперты обсудили на третьем бизнес-завтраке в рамках 19-го сезона независимого общественного конкурса «Доверие потребителя» - «Город как эмоция: почему покупатели выбирают не метры, а образ жизни». В фокусе — новые подходы к застройке и запросы покупателей недвижимости в 2026 году.

ЗАПРОС НА СПОКОЙСТВИЕ

Городская среда напрямую влияет на уровень стресса. По данным ВЦИОМ за 2025 год, более половины россиян регулярно испытывают усталость, а 37% — ежедневно. Снизить тревожность помогает интеграция природы, коворкинги у дома и создание соседских сообществ. Простые вещи — 20 минут созерцания зелени в день или уютное общественное пространство, где можно встретить соседей, — реально меняют качество жизни.

- Современный город держит нервную систему человека в постоянном симпатическом напряжении. Переключаться на отдых позволяет сбалансированная среда: умеренное разнообразие покрытий, отсутствие пустых пространств и монотонных фасадов, плавные изогнутые линии улиц, островки дикой природы, уютное зонирование общественных зон. Современная площадь должна быть не плацем, а «городской гостиной», — подчеркнула заместитель директора Центра компетенций Ленинградской областиМарина Григоренко.

Важно и ощущение управляемости и предсказуемости среды. Эксперты говорят о необходимости концепции «15-минутного города», где всё необходимое находится в шаговой доступности. Это не только удобно, но и полезно для физического и ментального здоровья. Кроме того, эксперты напоминают, что за последние 20 лет доля населения России в возрасте 60+ выросла до 25%. Москва и Петербург — старейшие города страны. Это значит, что девелоперам и городским властям пора переориентировать благоустройство с исключительно детских площадок на создание среды для пожилых и одиноких людей: соседские центры, программы активного долголетия.

АКЦЕНТ НА ЧЕЛОВЕКЕ

Фундаментом для строительного бизнеса должны стать такие категории, как этика и сострадание. Задача девелопера — использовать дизайн-код как антидепрессант. Защита от когнитивной нагрузки включает в себя соразмерность высоты зданий человеку, открытые длинные перспективы из окон и визуальную лаконичность.

- Правильные геометрические пропорции на уровне подсознания дают сигналы безопасности, покоя и вознаграждают дофамином, — отмечают специалисты.

Озеленение сегодня — это не модный тренд, а базовая необходимость для горожан, уставших от бетона. Особенно это актуально для Петербурга с его непростым климатом. Интерьерное озеленение общественных зон и входных групп становится доступным и всесезонным инструментом преображения пространства.

Петербург — один из лидеров по благоустройству общественных пространств. Уже благоустроено более 40 километров набережных, в планах — ещё 70. Городская среда вышла на новый уровень: из утилитарного ремонта она превращается в инструмент создания индивидуального характера каждого района. В приоритете — экологичность, доступность для каждого жителя и соучаствующее проектирование, когда горожане напрямую влияют на выбор объектов благоустройства через онлайн-голосование.

- Благоустройство в Петербурге вышло на новый уровень, — говорит руководитель Центра компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды Комитета по благоустройству Петербурга Ольга Черданцева. — Из утилитарного ремонта оно превратилось в инструмент создания индивидуального характера каждого района, где приоритетами выступают экологичность, доступность для каждого жителя и соучаствующее проектирование с горожанами.

Примеры таких проектов уже есть. Временные сады-трансформеры у Синего моста и памятника Николаю I изменили микроклимат площади, создали шумовую завесу и превратили локацию в культурный центр с совместными мероприятиями. А инициатива солистки Мариинского театра Анны-Марии Матис по озеленению набережной реки Пряжки, поддержанная городом и бизнесом, стала примером того, как активность одного человека может менять городское пространство.

Особое внимание уделяется инклюзивности: ни один проект благоустройства теперь не принимается без учёта строгих требований — пандусов, скамеек с поручнями, специальных игровых элементов. Значительные бюджеты выделяются на обновление детской инфраструктуры.

Эксперты сходятся во мнении: благоустройство — это не разовая акция, а постоянный процесс. И в этом процессе важна роль каждого: города, бизнеса и самих жителей. Ведь от того, как мы обустраиваем пространство вокруг себя, зависит наше настроение, здоровье и ощущение дома.