VK Fest объявил первую волну блогеров фестиваля

Парк 300-летия преображается к празднику ВК Феста. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Организаторы VK Fest раскрыли первую волну инфлюенсеров, которые примут участие в фестивале в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Зрителей ждут выступления любимых блогеров, автограф-сессии и фото с кумирами.

На фестиваль ежегодно приезжают самые популярные артисты нашей страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге фестиваль пройдет 4 и 5 июля в парке 300-летия. В зоне инфлюенсеров с гостями встретятся:

- Шоу «Импровизаторы»: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко

- Ольга Бузова, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, ГЛЕНТ

- Дима Масленников, Аня Pokrov и Артур Бабич

- Клава Кока, Вики Шоу, Маш Милаш, «Без игрушек»

- Карина Кагра, КамильКикидо и АминКа, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, АСЛАН ШУКАША

- ЯН ТОПЛЕС, SteshOK, Алана Чочиева, Мария Янковская

- KARA KROSS, Газан, Мирослава и Злата Быковы

- Утопия Шоу, Вадим Спириденков, Маша и Роберт Герберы

- ТРАВМА и Наташа Гасанханова

В Нижний Новгород фестиваль приедет 11 июля. Впервые ставшая площадкой VK Fest столица закатов примет эстафету за неделю до Москвы. Фестиваль пройдёт на знаменитой Стрелке — месте слияния Волги и Оки. С гостями пообщаются:

- Ольга Бузова, Прохор Шаляпин

- Маш Милаш, Клава Кока

- ВЛАД А4, КОБЯКОВ, СЕРЕГА А4

- Вадим Спириденков и Наташа Гасанханова

Список инфлюенсеров будет пополняться.

Услышать любимых артистов смогут и взрослые и дети. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гости фестиваля смогут встретиться со знаменитостями, сделать совместные фото и взять автограф. А ещё у посетителей появится возможность пройти за кулисы фестиваля: VK Fest запускает конкурс, главный приз которого — экскурсия на бэкстейдж в Санкт-Петербурге. Подробности о проведении конкурса — в социальных сетях фестиваля. Билеты и полное расписание — на сайте.

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