Банк Уралсиб выступил партнером премии «Медиаперсона года». Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

Банк Уралсиб выступил партнером двенадцатой премии «Медиаперсона года», проводимой изданием «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Церемония вручения премии состоялась 17 июня в Центре современного искусства им. Сергея Курёхина.

Лауреаты премии – герои новостных сюжетов «Комсомолки» и других СМИ, о которых писали и говорили больше всего. Всего в конкурсе 15 номинаций, которые затрагивают наиболее важные сферы общественной жизни: политика и общественность, медицина, спорт, культура и городская жизнь.

«В этом году Уралсиб уже третий раз выступил партнером премии, и это становится для нас доброй традицией. «Медиаперсона года» – всегда яркое, знаменательное событие в жизни города. Ведь её лауреаты – не звезды или политики, а обычные жители Санкт-Петербурга, каждый из которых благодаря своему таланту, профессионализму или незаурядности стал известен не только в городе, но и за его пределами. Поэтому участие в таком событии для нас особенно ценно», – рассказал руководитель макрорегиона «Запад» Банка Уралсиб Ренат Сейфетдинов.

В этом году герои премии – особенно яркие. В их числе – Ольга Богачева, 71-летняя пенсионерка, ставшая популярной благодаря своим энергичным танцам на Невском проспекте, не менее известная в социальных сетях Ирина Михайловна, более 30 лет поддерживающая чистоту на главной улице Петербурга, и которую горожане провозгласили «самым милым дворником», песик Майло, ставший первым в мире джек-рассел-терьером, покорившим вершину Эльбруса – конечно же, вместе со своим хозяином Игорем Гасиным. В номинации «Супергерой в белом халате» лауреатом стала Ольга Филиппова – пластический хирург, специализирующаяся на реконструктивных операциях, в том числе лечении гигантских невусов. Ольга успешно провела ряд сложнейших операций Луне Феннер, маленькой пациентке из США, известной как «девочка с маской бэтмена». В результате работы Ольги и её команды удалось заместить около 80% пораженной площади лица здоровой кожей и избавить ребенка от рубцовой ткани. Вручить награду Ольге выпала честь руководителю дирекции развития продаж премиального бизнеса Банка Уралсиб Григорию Шапиро. «Хочу поблагодарить Ольгу Васильевну за то, что дарит силы, веру и надежду маленьким пациентам. За душевный подход и заботу о них, невероятный вклад в их жизни и здоровье!», – отметил банкир.

Банк Уралсиб регулярно поддерживает социально и общественно-значимые события города, выступая партнером различных спортивных, благотворительных мероприятий, городских фестивалей и других.

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