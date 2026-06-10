Северная столица технологий и промышленности

Новый троллейбусный парк - один из проектов, который особенно отметил губернатор города Александр Беглов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На экономическом форуме Санкт-Петербург заключил 74 соглашения, в том числе 41 инвестиционное, на общую сумму 732 млрд рублей. Это третий показатель за всю историю проведения форума.

- Новый ПМЭФ стал для города одним из самых результативных, - отметил губернатор Александр Беглов. - Вместе с надежными партнерами Петербург сделал важный шаг к успешной реализации программы «10 приоритетов развития» и новых национальных проектов.

РОБОТЫ И ОПТИКА

На форуме заключили ряд соглашений, которые окажут влияние на развитие города и жизнь петербуржцев. Кроме того, очевиден тренд на развитие передовой промышленности Северной столицы.

Так, на форуме дали символический старт производству российского автомобиля представительского класса SENAT 900. С возобновлением производства в Шушарах все петербургские площадки по выпуску автомобилей вновь задействованы. Александр Беглов отметил, что город высоко ценит доверие партнеров к промышленной базе города, и выразил уверенность, что петербургские автомобили станут символом комфорта, качества и надежности.

Еще одно важное соглашение - о сотрудничестве между Петербургом и концерном «Калашников». Оно дает старт масштабному инвестиционному проекту по реиндустриализации промышленных территорий АО «ЛОМО». Теперь в городе снова появится производство в сфере оптики, электроники, приборостроения. Реновация охватит территорию площадью более 17 гектаров в Калининском районе.

На форуме обсудили и развитие высокотехнологичного завода «Семаргл». Новый актив концерна «Калашников» станет первым в стране предприятием, освоившим серийный выпуск широкой линейки автоматизированного и роботизированного оборудования для внутрискладской и производственной логистики. Здесь будет создано 150 рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 1,085 млрд рублей.

Еще одно соглашение касалось создания третьей площадки компании «ФармасинтезНорд». Она позволит создать крупнейшее в России производство биотехнологических препаратов.

- Фармацевтический кластер - один из самых динамично развивающихся в Петербурге. В него входят 24 крупных предприятия, и «ФармасинтезНорд» - одно из них. Сегодня мы заключили соглашение о создании третьей площадки этой компании. Развернем на ней крупнейшее в России производство биотехнологических препаратов. В петербургской фармацевтике сосредоточены лучшие разработки, кадры и ресурсы.

Правительство города поддерживает эту важную отрасль и создает комфортные условия для создания новых предприятий, - сказал Александр Беглов.

НЕЙРОСЕТИ В ПОМОЩЬ

Также в фокусе подписанных городом на ПМЭФ-2026 соглашений - цифровая трансформация ключевых отраслей экономики. Петербург занимает ведущие позиции в развитии беспилотных систем России. На долю 65 петербургских предприятий приходится 30 процентов всех беспилотников, производимых в стране. Для развития этой сферы в 2026 году будет создана дополнительная инфраструктура - две посадочные площадки и полигон. Активно внедряются цифровые технологии в промышленной сфере.

Так, на ПМЭФ дан старт сотрудничеству со Сбером в сфере искусственного интеллекта в рамках цифровой трансформации промышленности Петербурга. Кроме того, с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом договорились о внедрении биометрических технологий на петербургском транспорте и в сфере ЖКХ. С банком ПСБ и банком «Россия» договорились об использовании ИИ и Figital-инфраструктуры при выпуске Единой карты петербуржца.

Также губернатор Александр Беглов провел встречу с генеральным исполнительным директором ООО «ВК» Владимиром Кириенко. Обсуждалось расширение сотрудничества в сфере цифровых технологий. Ключевая задача - интеграция городских услуг в привычные людям цифровые экосистемы.

По словам губернатора, город видит большой потенциал в развитии национального мессенджера МАКС. Комитетом по информатизации и связи создано уже более двадцати чат-ботов. Они позволяют петербуржцам буквально в несколько кликов вызвать врача на дом через службу «122» или записаться в МФЦ.

С конца января по конец мая петербуржцы воспользовались городскими чат-ботами на базе мессенджера МАКС более одного миллиона раз.

НОВАЯ ЖИЗНЬ НАСЛЕДИЯ

Одним из главных акцентов Петербурга на ПМЭФ-2026 стало привлечение новых частных инвестиций в историко-культурное наследие. Подписаны соглашения о приспособлении комплекса «Кресты» под современное использование, а также о создании там двух гостиниц. Инвестор возродит два памятника промышленной архитектуры в Невском районе - это комплексы построек товарищества шерстяных изделий «Торнтон» и бумажной фабрики Варгуниных. С одной из крупнейших российских компаний «Севергрупп» подписано соглашение о привлечении ее инвестиций в приспособление под современное использование объектов культурного наследия Петербурга.

Обновленные «Кресты» станут отличным примером наполнения архитектурного наследия новыми смыслами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Особенно ярко на петербургском стенде был представлен проект обновленных «Крестов». Кроме того, дизайнер Артемий Лебедев в первый день работы форума презентовал логотип будущего пространства, отметив, что теперь это будет место «обретения свободы».

Известно, что инвестор выполнит проектирование и строительство подземного пешеходного перехода, который соединит «Кресты» с причалом на Арсенальной набережной. Это позволит создать еще один востребованный водный туристический маршрут и обеспечить доступ к новому кластеру с воды.

- «Кресты» - знаменитый объект с непростой историей. После переезда следственного изолятора долгое время было непонятно, какое будущее его ждет, а сегодня ясно: комплекс сохранит свой исторический облик, но при этом получит новую жизнь, - отметил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

КСТАТИ

Ключевая тема городского стенда на ПМЭФ-2026 звучала так: «Санкт-Петербург - столица морских и беспилотных технологий: передовая промышленность и инвестиции».

В фокусе внимания были достижение технологического суверенитета, межрегиональная кооперация, производительность труда, креативные индустрии и вовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.