Бузова со сломанной ногой, воссоединение t.A.T.u. и сюрприз от Вани Дмитриенко: Лучшие моменты второго дня VK Fest

Группа t.A.T.u. на фестивале в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще на подходе к Парку 300-летия Петербурга было понятно: второй день VK Fest соберет не меньше зрителей, чем первый. Несмотря на утренний дождь и ветер, уже к полудню дорожки фестиваля заполнили семьи с детьми, компании друзей и подростки с плакатами любимых артистов. Тучи быстро рассеялись, выглянуло солнце, а вместе с ним начался и главный музыкальный марафон выходных.

На территории фестиваля работали сразу четыре сцены: Синяя, Белая, Фиолетовая, Радио Рекод и сцена инфлюенсеров. Между концертами гости успевали заглянуть в косплей-зону, пройти квизы, попробовать виртуальную реальность, перекусить на фуд-кортах или поучаствовать в десятках интерактивов.

Мот устроил жаркие танцы на Синей сцене. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одной из необычных площадок стал шатер «Футурион Эмоушенс». Здесь посетителям предлагали буквально оставить послание в цифровое будущее: нарисовать картину на планшете, которая мгновенно появлялась на огромном 3D-экране, а затем оживала с помощью мультимедийных эффектов. Самые удачливые участники могли выиграть годовой абонемент в пространство и другие призы.

Музыкальную программу на главной сцене открыла Ольга Бузова. Для певицы выступление стало особенным - в Петербурге она не выходила на сцену VK Fest уже несколько лет.

- Я так давно не была на этой сцене в родном городе. Даже со сломанной ногой я приготовила для вас сюрприз! - призналась артистка.

Ольга Бузова появились на сцене через несколько недель после травмы ноги. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще несколько недель назад участие Бузовой в фестивале было под вопросом. После неудачного падения певице пришлось перенести операцию на колене. Сейчас она передвигается на костылях, но перед зрителями появилась без них. Танцевать в полную силу артистка пока не может, зато любимые хиты - «Под звуки поцелуев» и «Я привыкаю» - публика пела вместе с ней так громко, что, кажется, это было слышно далеко за пределами парка.

Не менее откровенной оказалась певица MONA. За кулисами фестиваля исполнительница впервые подробно рассказала, как тяжело переживала расставание с блогером Эльдаром Джараховым.

- После расставания я вообще не писала песни. У меня не было вдохновения даже встать с кровати, не говоря уже о музыке. Сейчас я уже вышла из этого состояния, я в ресурсе, у меня появились новые работы, - призналась артистка.

Feduk даже успел обгореть, пока выступал. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ведущей второго дня фестиваля стала Ида Галич. В этом году она появилась без своей коллеги Ксении Собчак. За кулисами звезда даже немного пошутила об этом.

- Если в новостях увидите, что на Петербург надвигается шторм - это Ксения Анатольевна мчится к нам, - подколола подругу Галич.

Федук, выйдя на сцену, также сразу отметил петербургскую погоду.

- Друзья, здесь так красиво… Но только в другом стиле, - пошутил музыкант и признался, что успел обгореть под петербургским солнцем.

Певица Мона рассказала о своих переживаниях после расставания. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Даже свой главный хит «Розовое вино» артист исполнил в неожиданной аранжировке, чем приятно удивил поклонников.

Пожалуй, самые сильные эмоции вечера подарило долгожданное выступление группы t.A.T.u. Пока днем главная сцена собирала в основном молодежь, с появлением Юлии Волковой и Лены Катиной у сцены оказалось целое поколение миллениалов. Многие снимали первые секунды появления легендарного дуэта со слезами на глазах.

За кулисами Лена Катина призналась, что за годы карьеры так и не смогла избавиться от волнения перед концертами.

- Переживать перед сценой - это абсолютная норма. Я переживаю до сих пор.

- А я ее успокаиваю и говорю: «Лена, это у нас не первый раз», - со смехом добавила Юлия Волкова.

Вместе артистки исполнили главные хиты, которые публика пела практически без помощи музыкантов.

Группа t.A.T.u. исполнила свои хиты для гостей фестиваля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главной интригой фестиваля оставался секретный гость. Организаторы весь день подогревали интерес зрителей, не раскрывая имя артиста. Лишь под занавес вечера на сцене появился Ваня Дмитриенко. Его выход стал настоящим сюрпризом - парк встретил певца громкими криками и тысячами поднятых телефонов. Именно его выступление поставило яркую финальную точку двухдневного фестиваля.

На фестиваль пришло около 70 тысяч зрителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам руководителя VK Fest Зои Новиковой, в этом году фестиваль сделал ставку на семейный отдых: стало больше детских зон, интерактивов и пространств для совместного досуга. Судя по количеству родителей с колясками и детей, которые весь день исследовали площадки вместе со взрослыми, эта идея себя полностью оправдала.

Ваня Дмитриенко - секретный гость фестиваля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всего за два дня VK Fest в Петербурге посетили около 70 тысяч человек. И если первый день запомнился громкими признаниями артистов, то второй подарил зрителям долгожданное возвращение легендарных t.A.T.u., откровения музыкантов и главный сюрприз фестиваля - появление Вани Дмитриенко.

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