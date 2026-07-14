Старинный Орден Святого Георгия 1-й степени из Петербурга снова выставят на торги

Знак был создан в Санкт-Петербурге в 1869 году.Фото: litfund.ru

Аукционный дом «Литфонд» анонсировал проведение торгов 18 июля. На аукционе будут представлены произведения живописи и графики, предметы декоративно-прикладного искусства, военные и исторические раритеты из частных коллекций Петербурга. Особое внимание привлекает золотой знак ордена Святого Георгия 1-й степени. Этот лот является одним из самых дорогих на аукционе, его начальная цена составляет 2,5 миллиона рублей. Ранее лот выставляли на торги за 6 миллионов рублей.

- Знак был создан в Санкт-Петербурге в 1869 году исключительно для установки на Георгиевские навершия, которые выпускались подрядчиками Капитула орденов в период с 1867 по 1875 годы. До революции изготовили около сотни таких наверший, - сказано на сайте «Литфонд». К слову, знаки этой степени являются редкими и обладают высокой музейной и исторической ценностью.

В разделе скульптур выделяется работа Андрея Розанова - «Конный портрет Павла I». Это произведение выполнено из мастичной массы с имитацией бронзы в рамках серии «Правители России». Выпускник Мухинского училища и продолжатель традиций Василия Газенбергера, Андрей Розанов создал этот шедевр в 1996 году. Лот оценивается в 1 миллион рублей.

Также среди лотов находится акварель «Зима». Картина создана Великой Княгиней Ольгой Александровной Романовой в 1920–1930-е годы.

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